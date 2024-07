Fontes – O técnico de futebol americano do estado de Utah, Blake Anderson, está de licença

O estado de Utah informou ao time de futebol americano que o técnico Blake Anderson está em licença administrativa e é improvável que retorne, disseram fontes a Pete Thamel, da ESPN, na terça-feira.

O coordenador defensivo Nate Dreiling foi nomeado treinador interino, disseram fontes à ESPN.

Anderson, 55, tem um histórico de 23-17 em suas três temporadas no Utah State, vencendo a Mountain West Conference em 2021. Os Aggies, no entanto, têm um histórico de 6-7 em temporadas consecutivas desde então, perdendo no Famous Idaho Potato Bowl para encerrar a temporada passada.

Anteriormente, ele atuou como treinador no Arkansas State, com um histórico de 51-37 de 2014 a 2020.

O Utah State abre a temporada de 2024 contra Robert Morris em 31 de agosto antes de visitar o USC e receber o Utah nas duas semanas seguintes.