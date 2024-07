Fontes: Orioles prontos para convocar o melhor prospecto Jackson Holliday

O jogador de campo interno do Baltimore Orioles, Jackson Holliday, o principal prospecto do beisebol, deve ser convocado da Triple-A na quarta-feira, disseram fontes à ESPN, dois meses depois de ele ter tido dificuldades em sua primeira tentativa nas grandes ligas.

Holliday, de 20 anos, classificado como o número 1 no Top 10 de prospectos de Kiley McDaniel da ESPN, viajou para Baltimore na terça-feira da AAA Norfolk. Embora ele não tenha sido ativado, o plano é que Holliday se junte aos Orioles, líderes da American League East, antes do jogo final da série contra Toronto.

Espera-se que Holliday se encaixe na segunda base, onde os Orioles estavam começando com o novato Connor Norby. Ele foi enviado, junto com o outfielder Kyle Stowers, para o Miami Marlins na terça-feira pelo canhoto Trevor Rogers horas antes do prazo de troca.

Norby assumiu o lugar de Jorge Mateo, que foi colocado na lista de lesionados na semana passada com um cotovelo deslocado. Mateo dividiu o tempo com Jordan Westburg, que também faz parte de um tempo compartilhado de terceira base com Ramon Urias.

Holliday, a escolha geral nº 1 no draft de 2022, disparou nas ligas menores e foi convocado em 10 de abril para se juntar ao núcleo de elite de jovens jogadores dos Orioles. Em 10 jogos, ele foi 2 de 34 com 18 strikeouts e foi enviado de volta para a AAA, onde ele atingiu .271/.431/.477 com 10 home runs, 38 RBIs e 75 walks em 73 jogos.

Na temporada passada, ele foi eleito o jogador unânime do ano da liga menor, depois de subir de Low-A para AAA e rebater .323/.442/.499 com 12 home runs, 75 RBIs e 24 bases roubadas.

O filho do sete vezes All-Star Matt Holliday é um shortstop natural, mas mudou para a segunda base com o candidato a All-Star e MVP Gunnar Henderson entrincheirado no shortstop. Com Westburg na terceira base e Ryan Mountcastle na primeira — sem mencionar o astro promissor Coby Mayo, um corner infielder, cuja produção na AAA deve em breve garantir uma convocação — a profundidade do infield dos Orioles permitiu que eles trocassem Norby por Rogers, que está sob o controle da equipe até a temporada de 2026.

Baltimore buscou profundidade de arremessos no prazo final após perder três titulares para a cirurgia de Tommy John este ano, e adquiriu Rogers e o veterano destro Zach Eflin para se juntar a uma rotação encabeçada pelo candidato ao Cy Young Corbin Burnes. Os Orioles têm uma vantagem de meio jogo sobre o New York Yankees na AL East.