Fontes – Panthers, Sam Reinhart concordam com contrato de 8 anos e US$ 69 milhões

Sam Reinhart perdeu o desfile do campeonato do Florida Panthers. Ele não perderá a tentativa deles de defender o título na próxima temporada.

Reinhart – que marcou o gol da vitória no jogo 7 da final da Stanley Cup – e os Panthers concordaram em um contrato de oito anos no valor de US$ 69 milhões, de acordo com vários relatórios, segunda-feira, confirmados pela ESPN.

A Associated Press relata que o acordo foi fechado na noite de domingo, o que foi crítico porque manteve Reinhart fora da agência livre irrestrita e permitiu que a Flórida lhe desse o acordo de oito anos. Isso também significa que os Panteras têm os atacantes Aleksander Barkov, Matthew Tkachuk e Reinhart, todos sob contrato pelos próximos seis anos.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Reinhart — que marcou um recorde de 67 gols no Panthers na temporada passada, incluindo 10 nos playoffs — perdeu o desfile e o comício de domingo comemorando o título da Stanley Cup porque estava no casamento de seu melhor amigo. Em vez disso, ele enviou um vídeo, dizendo aos fãs que gostaria de ter estado nos eventos.

“Que semana foi essa”, disse Reinhart. “A melhor semana da minha vida.”

De fato, foi uma semana como nenhuma outra.

Reinhart marcou o primeiro gol da temporada da Flórida e, oito meses depois, teve o último gol da temporada. Sua pontuação no final do segundo período colocou os Panthers na frente para permanecer na vitória por 2 a 1 sobre o Edmonton Oilers no Jogo 7 da série do título.

A partir daí, foram alguns dias de comemoração com os companheiros de equipe, depois o casamento do amigo e agora um acordo que o mantém na Flórida pelos próximos anos.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.