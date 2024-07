Fontes – Spencer Dinwiddie concorda com contrato de 1 ano com Mavericks

O armador Spencer Dinwiddie fechou um contrato de um ano com o Dallas Mavericks, disseram fontes à ESPN.

Dinwiddie, 31, retornará a Dallas, onde desempenhou um papel fundamental como o sexto homem na equipe dos Mavs que chegou às finais da Conferência Oeste de 2022.

Escolhas dos editores

Dinwiddie teve média de 17,1 pontos e 4,9 assistências em 76 jogos com os Mavs. Ele chegou a Dallas como parte do acordo de Kristaps Porzingis no prazo de negociação de 2022 e foi enviado para o Brooklyn um ano depois como parte da negociação de Kyrie Irving.

Dinwiddie considerou assinar com os Mavs após receber uma indenização em fevereiro, mas optou por ir para o Los Angeles Lakers.

Dinwiddie preenche uma necessidade de outro pontuador e condutor de bola na rotação dos Mavs para complementar a dupla de estrelas Luka Doncic e Irving. Os Mavs estavam limitados a oferecer o mínimo aos veteranos.