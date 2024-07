Fontes – Timberwolves e Joe Ingles acertam contrato de um ano

O ala livre Joe Ingles fechou um contrato de um ano e US$ 3,3 milhões com o Minnesota Timberwolves, reunindo-o com Rudy Gobert e Mike Conley, disseram fontes à ESPN na quarta-feira.

Quando os Timberwolves souberam que estavam perdendo Kyle Anderson na agência livre, o presidente de operações de basquete, Tim Connelly, entrou em contato com o agente de Ingles, Mark Bartelstein, para fechar um acordo para levar seus arremessos de três pontos e sua habilidade de armar jogadas aos finalistas da Conferência Oeste.

Ingles, 36, jogou com Gobert e Conley em Utah, onde eles avançavam regularmente para os playoffs juntos.

Temos tudo o que você precisa para se preparar para um verão agitado na NBA. • Buzz de agente livre: Últimas informações e notícias

• Pelton: Notas de agentes livres | Negociações

• Shelburne A longa espera da Filadélfia por PG

• arenque Knicks e Sixers agitam o Leste

• Cavalo de vento: Bem-vindo à “era do avental”

• Pelton: Os 20 principais agentes livres disponíveis

• Calendário de offseason | Todos os agentes livres

Ingles é um arremessador de 3 pontos com 41% de aproveitamento na carreira — incluindo 43,5% para o Orlando na temporada passada — e está em quarto lugar entre os jogadores com mais de 2.500 tentativas desde que chegou à NBA na temporada 2014-15, de acordo com a ESPN Stats & Information. Ele fica atrás apenas de JJ Redick (42,9%), Steph Curry (42,1%) e Klay Thompson (41,4%).

Ingles jogou 10 temporadas na NBA depois de chegar da Austrália, que ele representará nas Olimpíadas de Verão de 2024. Ele jogou oito temporadas com o Jazz, encerrando sua carreira lá com uma ruptura do ligamento cruzado anterior em 2022. Ele jogou pelo Milwaukee Bucks e pelo Magic nas últimas duas temporadas, e agora parece destinado aos playoffs pelo terceiro ano consecutivo — desta vez, com o Timberwolves.

Os Timberwolves também fecharam um acordo de um ano com o ala agente livre PJ Dozier na quarta-feira, disseram fontes à ESPN.

Dozier, 27, retorna de uma temporada na Europa após uma ruptura do ligamento cruzado anterior com o Denver Nuggets no final de 2021, o que o fez novamente defender seu caso por um contrato com a NBA. Ele teve médias de 8,8 pontos, 2,9 rebotes e 3,2 assistências em 19,6 minutos em 54 jogos com o Partizan na ABA League e na EuroLeague.

Ele atuou em seis temporadas da NBA pelos Nuggets, Kings, Celtics e Thunder, com médias de 5,2 pontos, 2,7 rebotes e 1,6 assistências.