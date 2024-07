Fontes – Wander Franco, do Rays, é colocado em lista restrita após acusações

O shortstop do Tampa Bay Rays, Wander Franco, foi colocado na lista de restrições na quarta-feira, um dia após promotores na República Dominicana terem apresentado três acusações contra ele por um suposto relacionamento sexual com uma garota de 14 anos na época, disseram fontes à ESPN.

Franco, 23, estava anteriormente em licença administrativa como parte de um acordo entre a Major League Baseball e a MLB Players Association. O acordo incluía uma disposição de que a licença administrativa, durante a qual Franco era pago, terminaria se ele fosse acusado.

Assim que a licença administrativa terminou, os Rays solicitaram que a MLB colocasse Franco na lista restrita por não se reportar ao time. A liga atendeu ao pedido e moveu Franco para a lista restrita, onde ele não será pago e não receberá tempo de serviço da liga principal.

Franco foi acusado na terça-feira de abuso sexual, exploração sexual contra menor e tráfico de pessoas depois que promotores passaram mais de seis meses construindo o caso contra ele. As acusações carregam uma sentença potencial de até 20 anos.

A mudança para a lista restrita não é uma ação disciplinar da liga, que está investigando Franco, mas não aplicará uma disciplina potencial contra ele sob sua política de violência doméstica, agressão sexual e abuso infantil até que as acusações sejam resolvidas. Como Franco não pode deixar a República Dominicana sob seu acordo de fiança, sua incapacidade de se reportar permitiu que os Rays buscassem a colocação de Franco na lista restrita.

“Estamos cientes das acusações contra o Sr. Franco”, disse a MLB em uma declaração na quarta-feira. “Nossa investigação continua aberta, e continuaremos monitorando de perto o caso conforme ele avança.”

De acordo com um documento de quase 600 páginas obtido pela ESPN em janeiro, descrevendo as evidências coletadas pelos promotores, Franco começou um relacionamento com a garota de 14 anos quando tinha 21. Franco, os promotores alegaram, pagava à mãe da garota US$ 1.700 por mês e lhe dava um carro novo. As autoridades dominicanas a acusaram na terça-feira de lavagem de dinheiro.

Franco, que fez seu primeiro time All-Star no ano passado, assinou um contrato de 11 anos e US$ 182 milhões em novembro de 2021, menos de um ano em sua carreira na liga principal. Ele recebeu cerca de US$ 550.000 este ano — um rateio de 50% de seu salário de US$ 2 milhões — antes de sua mudança para a lista restrita, de acordo com fontes.

A audiência preliminar para o caso criminal de Franco será em 14 de agosto, disse uma fonte a Juan Arturo Recio, da ESPN. Quando contatado pela ESPN, o advogado de Wander Franco nos EUA, Jay Reisinger, indicou que tinha acabado de receber os documentos oficiais de acusação e não quis comentar.