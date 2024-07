Formato da Copa da Liga é ótimo para fãs e jogadores – Busquets, de Miami

O zagueiro do Inter Miami, Sergio Busquets, e Andrés Guardado, do Club León, disseram que são a favor do formato da Copa das Ligas, que elimina a possibilidade de prorrogação e leva uma partida empatada diretamente para os pênaltis, porque permite que os jogadores tenham um bom desempenho consistente, apesar do calendário lotado.

De acordo com as regras da Copa das Ligas, qualquer jogo empatado no tempo regulamentar irá direto para a disputa de pênaltis, com o time vencedor saindo com dois pontos e o perdedor com um.

“É um formato diferente, mas muito necessário. As penalidades o tornam mais emocionante, mas jogar muitas partidas em um tempo limitado para os jogadores em um nível físico é difícil. Com o calendário cheio de jogos, é bom ter esse formato”, disse Busquets sobre a regra.

“No final, você não pode perder de vista o espetáculo. Nesse sentido, para o público é muito divertido para o público ser decidido por pênaltis após 90 minutos. É atraente para o público, mas para os jogadores é bem-vindo do ponto de vista físico poder jogar partidas em um ótimo nível em um curto espaço de tempo. É um ponto positivo para o torneio”, disse Guardado.

Com Lionel Messi, o Inter Miami conquistou a Copa das Ligas de 2023. CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images

O jogador do Club León participará da Copa da Liga pela primeira vez, enquanto Busquets deve retornar à competição como atual campeão, depois que o Inter Miami derrotou o Nashville SC para levantar o troféu.

A Copa das Ligas de 2023 serviu como a edição inaugural do torneio, vendo a Liga MX e a MLS se unirem pela primeira vez de forma totalmente integrada sob uma capacidade oficial.

As duas ligas já haviam disputado amistosos na Copa das Ligas e outras competições de partidas únicas, como o Campeon de Campeones, mas todas as 47 nunca haviam competido juntas neste formato.

Desde o ano passado, ambas as ligas decidiram fazer mudanças e modificações no torneio para acomodar os clubes, como a introdução de centros para os times de melhor desempenho da Liga MX para evitar viagens.

Escolhas dos editores

O presidente da Liga MX, Mikel Arriola, afirma que a prioridade do torneio continua sendo a qualidade do produto em campo, obrigando a diretoria a buscar as melhores condições, árbitros e fontes de renda para atingir a meta proposta.

“Nossa responsabilidade como liga, nossa responsabilidade como membros da Leagues Cup é gerar as melhores condições para a competição. Temos que nos concentrar em gerar a melhor qualidade de árbitros, as melhores fontes de renda, a melhor coordenação em termos de logística para cuidar de nossos jogadores e times”, disse ele.

“As expectativas são de ter um torneio melhor em termos de renda, alcance e conscientização, mas o mais importante é a qualidade do produto em campo. O interesse, a rivalidade estão lá. Temos que atender às expectativas dos nossos 160 milhões de fãs.”

Ainda assim, Guardado insiste que mais pode ser feito.

“MLS e Liga MX estão em constante busca por melhoria e crescimento, nesse sentido este torneio ajuda. Para nós, na Liga MX, gostaríamos de ter este torneio jogado no México em algum momento, em alguma capacidade, mas acho que eles estão a caminho disso”, disse ele.

“Esta é apenas a segunda edição do torneio e, pela forma como a regra de penalidades é aplicada, tenho certeza de que haverá progresso e mudanças ao longo dos anos que beneficiarão ambas as ligas.”

A competição acontece de 26 de julho a 25 de agosto, quando todos os 47 clubes da MLS e da Liga MX começam em uma fase de grupos de duas partidas na esperança de avançar para a fase eliminatória.