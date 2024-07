Fortuna de Mike Perry: Quanto dinheiro ele ganhou lutando e qual era seu salário na BKF?

Mike Perry, o artista marcial misto, acumulou um patrimônio líquido de US$ 1 milhão ao longo de sua carreira, competindo principalmente como um peso médio no UFC. Nascido em Flint, Michigan, em setembro de 1991, Perry começou sua jornada no MMA em 2014, inicialmente lutando como um peso leve antes de fazer a transição para a divisão dos médios. Ele fez uma estreia impressionante no MMA com uma vitória sobre Hector Tirado em setembro de 2014, e em agosto de 2016, ele estava fazendo ondas no UFC com uma vitória sobre Hyun Gyu Lim.

A carreira de Perry no UFC é marcada por várias performances de destaque. Ele ganhou os prêmios de Performance da Noite por suas vitórias sobre Jake Ellenberger em abril de 2017 e Alex Reyes em setembro de 2017. Além disso, suas lutas contra Alex Oliveira em abril de 2019 e Vicente Luque em agosto de 2019 foram reconhecidas como Luta da Noite. No entanto, Perry também enfrentou contratempos, incluindo uma derrota para Tim Means em uma luta de peso casado em novembro de 2020, elevando seu recorde para 14-7.

A incursão de Perry no mundo da luta começou cedo; ele começou a treinar boxe com apenas 11 anos de idade. Apesar de enfrentar problemas legais e passar um tempo na prisão quando adolescente, Perry mudou sua vida. Ele encontrou trabalho como treinador em uma academia local do UFC, marcando o início de sua carreira nas artes marciais mistas. Seu histórico de luta amadora foi um respeitável 8-3, abrindo caminho para seus esforços profissionais.

Ao longo de sua gestão no UFC, Perry lutou e derrotou lutadores notáveis ​​como Alex Oliveira, Jake Ellenberger e Paul Felder. Sua dedicação e habilidade no octógono lhe renderam aproximadamente US$ 1,3 milhão em 15 lutas no UFC, com média de quase US$ 87.000 por luta. O nocaute de Perry no primeiro round contra Alex Reyes no UFC Fight Night 116 e sua vitória sobre Oliveira também trouxeram bônus significativos, com o presidente do UFC Dana White anunciando US$ 50.000 adicionais para o último.

Qual é o salário dele na BKF?

No entanto, após sua vitória sobre Oliveira em abril de 2019, Perry sofreu uma série de derrotas, vencendo apenas uma das cinco lutas seguintes. Esse período desafiador o levou a explorar novas oportunidades, finalmente assinando com o Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) em 2021.

A transição de Perry para o boxe sem luvas provou ser lucrativa; ele teria ganhado um contrato de US$ 8 milhões com o BKFC. Seu status invicto no BKFC destaca seu sucesso contínuo e solidifica sua reputação no esporte.

Refletindo sobre sua jornada, a resiliência e determinação de Perry brilham. Sua paixão inabalável por esportes de combate o impulsionou para a frente, e sua mudança para o BKFC marca um novo capítulo emocionante em seu legado de luta. À medida que Perry continua a fazer progressos em sua carreira, sua história continua sendo um testemunho inspirador de perseverança e dedicação.