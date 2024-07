Fortuna de Shelley Duvall: Quanto lhe restava antes de falecer?

Shelley Duvallconhecida por seu papel icônico como Wendy Torrance em “O Iluminado”, de Stanley Kubrick,” teve uma carreira de atriz histórica que abrangeu mais de cinco décadas. Apesar de suas contribuições significativas para a indústria cinematográfica, seu patrimônio líquido era surpreendentemente modesto. Duvall faleceu em 11 de julho aos 75 anos, deixando um legado de performances memoráveis.

DuvalO talento de brilhou em vários gêneros de filmes, rendendo a ela aclamação da crítica mais frequentemente do que sucesso financeiro. Ela fez uma pausa no show business no início dos anos 2000, refletindo sobre sua carreira e os desafios que enfrentou como mulher na indústria. Duval revelou francamente: “Eles achavam que as mulheres simplesmente se casariam e que o marido as sustentaria. Mas isso não acontece com todo mundo.”

Apesar de estrelar filmes clássicos e trabalhar com lendas de Hollywood, Duvall admitiu que não recebeu uma compensação substancial por seu trabalho. Ela revelou, “Não recebi muito — apenas uma escala mais 10 por cento.” Isso destaca as disparidades e os preconceitos de gênero há muito presentes no mundo do entretenimento.

O papel de destaque de Duvall veio em 1975 com Robert Altman‘s “Nashville,” uma comédia-drama musical satírica que alcançou sucesso de bilheteria. Sua carreira floresceu, levando a performances memoráveis ​​como Wendy Torrance em “O brilho” e Olívia Palito no filme de comédia musical live-action “Popeye.”

Qual é o patrimônio líquido de Shelley Duvall?

Seu patrimônio líquido, estimado entre $500.000 e $5 milhões, ressalta os desafios financeiros que muitos atores enfrentam, apesar de carreiras notáveis. Isso serve como um lembrete da importância de compensação justa e reconhecimento para todos os artistas na indústria do entretenimento.

Duvall enfrentou dificuldades financeiras após deixar Los Angeles para o Texas em meados dos anos 90. Em uma entrevista de 2023 com o The Hollywood Reporter, ela mencionou, “Não é só possuir algo que dá dinheiro. Você também tem que controlá-lo. Você tem que ter certeza de que é um bom negócio.”

Depois de se mudar para o Texas, Duval permaneceu fora dos olhos do público por décadas, ressurgindo em uma polêmica entrevista de 2016 na Doutor Phil que gerou especulações sobre sua saúde mental. No entanto, o diretor Lee Unkrich, trabalhando em um livro sobre “The Shining”, descobriu mais sobre sua história. Ele declarou: “Sim, ela podia ser tomada por ataques de ansiedade ou divagar em descrições perturbadoras de programas de vigilância alienígena. Mas ela também podia conversar por longos e coerentes períodos e evocar os mínimos detalhes sobre sua vida e carreira, das quais ela continua muito orgulhosa.”

O legado de Shelley Duvall continua a inspirar e cativar o público, servindo como um lembrete das complexidades da fama e da importância de apoiar indivíduos além de suas personas públicas.