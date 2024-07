Fotos: Eleição presidencial de 2024

Em um período de apenas um mês, a eleição presidencial mudou drasticamente nos Estados Unidos.

O presidente Joe Biden desistiu da disputa em 21 de julho, algumas semanas após uma performance desastrosa no debate que fez com que os aliados democratas quisessem que ele se afastasse e “passasse a tocha” para o bem do partido e do país. Ele deu seu apoio à vice-presidente Kamala Harris, que agora busca garantir a nomeação democrata e se tornar a primeira mulher presidente do país.

Oito dias antes disso, o ex-presidente Donald Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato em um comício de campanha em Butler, Pensilvânia. O tiroteio chocou o mundo e unificou muitos republicanos em torno de seu indicado, que perdeu para Biden quatro anos atrás.

Faltando 100 dias para o dia da eleição, relembramos os eventos sem precedentes que moldaram esta corrida.