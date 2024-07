Fox News propõe debate Trump-Harris em 17 de setembro após Biden desistir da corrida

Nova Iorque

CNN

—



A Fox News propôs um debate presidencial entre o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris em 17 de setembro.

O convite para debate do canal de TV a cabo de direita aconteceria no estado indeciso da Pensilvânia, com os âncoras Bret Baier e Martha MacCallum atuando como moderadores, disse na quarta-feira.

Em cartas às campanhas de Trump e Harris, o presidente da Fox News, Jay Wallace, e a vice-presidente de política, Jessica Loker, disseram que está “aberto à discussão sobre a data exata, o formato e o local – com ou sem público”.

A carta também observou que “apesar de não ter tido um debate democrata” em 2016 ou 2020, a rede “foi capaz de garantir reuniões com candidatos democratas”, incluindo Hillary Clinton, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Julian Castro, Amy Klobuchar e Kirsten Gillibrand.

A rede também anexou estatísticas e classificações que, segundo ela, apontavam para sua “força com grupos demográficos importantes, como independentes em estados indecisos”.

As campanhas de Trump e Harris não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da CNN.

A campanha de Trump e do presidente Joe Biden já havia concordado com dois debates este ano, um sediado pela CNN em junho e outro a ser sediado pela ABC em 10 de setembro. Não está claro se esse debate ainda ocorrerá agora que Biden desistiu da disputa.

Trump também expressou descontentamento com a ABC e postou anteriormente que quer que a Fox News sedie o debate em vez da rede de propriedade da Disney. Um porta-voz da ABC News não respondeu imediatamente a um pedido de comentário na quarta-feira.

Em uma teleconferência com repórteres na terça-feira, Trump disse que “com certeza” quer debater com Harris e “estaria disposto a fazer mais de um debate, na verdade”.

“Eu não concordei com nada. Eu concordei com um debate com Joe Biden”, disse Trump. “Mas eu quero debater com ela, e ela não será diferente, porque eles têm as mesmas políticas. Eu acho que debater é importante para uma corrida presidencial, eu realmente acho, você meio que tem a obrigação de debater.”