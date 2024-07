França 0-0 Portugal (5 de julho de 2024) Análise do jogo

O zagueiro francês Theo Hernández converteu o pênalti decisivo na vitória por 5 a 3 sobre Portugal, que garantiu a classificação para as semifinais da Eurocopa 2024, onde enfrentará a Espanha.

João Félix perdeu para Portugal na disputa por pênaltis, que aconteceu depois do jogo terminar em 0 a 0 após a prorrogação.

Ambas as equipes desperdiçaram uma série de chances em 120 minutos de jogo aberto no Volksparkstadion, sendo que a melhor chance foi de Cristiano Ronaldo no primeiro período da prorrogação, quando ele chutou por cima do gol de curta distância.

O francês Kylian Mbappé parecia desconfortável com uma máscara que usava por causa de um nariz quebrado e foi substituído na prorrogação.

A França jogará contra a Espanha em Munique na terça-feira por uma chance de chegar à final de 14 de julho.