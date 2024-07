França Sub-23 3-0 EUA Sub-23 (24 de julho de 2024) Análise do jogo

A França derrotou os Estados Unidos por 3 a 0 graças a uma enxurrada de ataques no segundo tempo, quando as equipes começaram a fase de grupos do torneio olímpico masculino em Marselha na quarta-feira.

Depois de um primeiro tempo sem gols, as comportas se abriram quando Alexandre Lacazette, um dos jogadores mais experientes da seleção francesa, chutou forte e venceu o goleiro americano Patrick Schulte, fazendo 1 a 0.

Michael Olise, que havia acabado de fazer uma transferência de alto nível do Crystal Palace para o Bayern de Munique, dobrou a vantagem logo depois e Loïc Badé marcou de cabeça antes do final do jogo, dando ao time anfitrião de Thierry Henry a vitória na estreia e a liderança do Grupo A.

Antes de encontrar seu ritmo, a França teve que batalhar muito contra um time dos EUA que viu um chute de Djordje Mihailovic acertar o travessão quando o jogo ainda estava sem gols. O gol de Lacazette veio quase imediatamente depois.

Os Estados Unidos, fazendo sua primeira aparição olímpica no futebol masculino desde 2008, estão em terceiro, atrás da Nova Zelândia, que derrotou a Guiné por 2 a 1 na outra partida do Grupo A do dia.

Informações da Associated Press foram usadas nesta história.