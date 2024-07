Francis Ngannou revela detalhes comoventes sobre a morte do filho de 15 meses

Francis Ngannou sofreu uma tragédia indescritível quando seu filho Kobe, de 15 meses, morreu.

Uma pessoa imensamente reservada, o ex-campeão peso-pesado do UFC não tinha realmente falado publicamente sobre sua crescente família fora do esporte, mas ele postou uma declaração sincera sobre a morte de seu filho depois que a notícia foi revelada pela primeira vez em abril. Três meses depois, Ngannou ainda está tentando lidar com a perda enquanto cria uma filha e se prepara para retornar ao trabalho como lutador na PFL.

Durante uma aparição no podcast de Joe Rogan, Ngannou detalhou a emergência médica que levou à morte de seu filho.

“Ele tem alguma malformação no cérebro, que é algo que não sabíamos”, disse Ngannou. “Ele desmaiou duas vezes. A primeira vez foi em Camarões, nós o levamos para o hospital. Eles não encontraram nada. A segunda vez foi em [Saudi Arabia]nós o levamos para o hospital. Eles fizeram muitos exames, eles não fizeram nada. Eles fizeram o EEG, eles não fizeram o [CAT] tomografia ou ressonância magnética, porque, segundo eles, a conclusão deles foi que ele tinha um pulmão inchado. Era isso que estava pressionando seu peito e o impedindo de respirar e criou aquela coisa.

“Depois de todos esses exames, eles deram um remédio para ele, que ele ia ficar bem. Nada para se preocupar. Porque no começo, eles até pensaram em asma. Eles deram, tipo, um ventilador e depois, depois de alguma pesquisa, eles tiraram. [made me] confiante.”

Ngannou diz que confiava que os médicos tinham diagnosticado corretamente os problemas e que seu filho inevitavelmente se recuperaria. Ele acabou deixando sua casa em Camarões para viajar para Dubai, que é onde ele estava treinando na época.

“Lembro-me de ter acabado de chegar a Dubai e, mentalmente, não estou mal”, disse Ngannou. “A vida é boa. Fui à academia, talvez eu devesse ir ao clube hoje à noite. Eu não vou a clubes, não saio. Fui à academia para malhar. Estou no banco de trás pedalando, e então tentei ligar, queria falar com ele e estava na bicicleta. Liguei para a mãe dele e a mãe dele não atendeu o telefone. Eu pensei, depois que terminei, vou tomar meu banho, deitar na cama e ligar para ele. Trinta minutos depois, eu estava na máquina de pernas, meu telefone tocou e era meu irmãozinho.

“Ele disse, ‘Cara, as coisas não estão indo bem aqui.’ Eu fiquei tipo, ‘O que foi?’ [He said]’Kobe, ele desmaiou, ele não está respirando, estamos no hospital, eles me expulsaram do quarto.’ Eu fico tipo, ‘O que está acontecendo?’ Enquanto conversamos, ele também está tentando obter informações, então eu o perdi por uns três ou quatro minutos.”

Ngannou ligou de volta para seu irmão e a enfermeira do hospital tentou verificar seu parentesco com a criança que estava recebendo atendimento médico de emergência. Foi quando ele ouviu a enfermeira dizer ao irmão que seu filho havia falecido.

“[She said]’Bem, ele se foi.’ Simples assim. Ele se foi,” Ngannou disse. “O que você quer dizer com ele se foi? Como ele se foi? Esse garoto tinha 15 meses, ele era maior que 15 meses. Ele estava crescendo. Ele era o garoto mais alegre e feliz por aí. O que você quer dizer com ele se foi? Foi para onde? Foi isso.

“Achei que estava sonhando. Achei que eles iam dizer que não era verdade. Continuei ligando e todo mundo confirmou. Liguei para minha mãe, minha mãe está chorando. Que p*rra é essa? Foi isso.”

A notícia atingiu Ngannou como uma marreta e ele lutou para compreender que seu filho estava realmente morto.

Apesar de dar à sua família uma vida confortável e saber que ele estava cuidando deles de todas as maneiras possíveis, Ngannou admite que se sentiu completamente impotente após perder seu filho. Ele se lembrou de perder seu pai quando tinha apenas 15 anos. Naquela época, Ngannou sabia, quando criança, que ele realmente não tinha controle sobre a situação. Foi muito mais difícil conciliar a morte de seu filho porque Ngannou tentou dar a ele tudo, o que incluía o melhor atendimento médico possível. No final das contas, não importava.

“Isso doeu”, disse Ngannou. “Isso doeu muito.”

O filho de Ngannou, Kobe — nomeado em homenagem ao falecido astro da NBA Kobe Bryant — foi sepultado, mas a dor de sua perda continuou a persistir nos dias e semanas após sua morte. Por mais que apreciasse a demonstração de apoio após a tragédia, Ngannou lutou para entender como seu filho de 15 meses realmente se foi e nunca mais voltou.

“Você volta para o apartamento e vê todos os brinquedos dele, as coisas com as quais ele brincava [with]as coisas que você tirou dele outro dia e colocou aqui, estão bem ali, mas ele não está mais lá e nunca mais estará”, disse Ngannou. “Se eles perguntarem o que você quer ou o que pode confortá-lo, você não sabe. Não é nada. É realmente sobre encarar isso diariamente, pegar um de cada vez.”

Enquanto Ngannou se prepara para reiniciar sua carreira de lutador no final deste ano, ele sabe que nunca escapará da dor e angústia que acompanham a morte de uma criança. Ele só pode se consolar em saber que eventualmente se reunirá com Kobe um dia.

“Pelo menos quando eu morrer, vou ver meu filho”, disse Ngannou. “Vou vê-lo. Não tenho medo de [death]. Eu ainda quero viver, mas quando você chega a esse ponto, pensar assim. Então, de alguma forma, você está ansioso para quando isso acontecer.”