Francis Ngannou revela estreia na PFL contra Renan Ferreira atualmente prevista para outubro

Francis Ngannou está planejando seu retorno ao MMA.

O ex-campeão peso-pesado do UFC, que assinou um lucrativo acordo multi-lutas com a PFL como agente livre, está se aproximando de sua estreia na promoção com planos de competir novamente em outubro. Logo após assinar com a PFL, Ngannou teve a oportunidade de enfrentar Tyson Fury em uma luta de boxe peso-pesado, que foi seguida por uma luta contra Anthony Joshua.

Embora ainda planeje retornar ao boxe no futuro, Ngannou diz que sua próxima luta será de MMA e que a data pode ser definida em breve.

“Acho que Renan Ferreira é o cara”, disse Ngannou sobre seu oponente ao aparecer no O podcast de Joe Rogan. “Eu venho falando sobre esse cara para as pessoas há quase dois anos. Muito atlético. Mãos e joelhos rápidos, muito atlético. Acho que vai ser ele.

“É nisso que a PFL está trabalhando. Outubro, em algum momento. Eles estão trabalhando em outubro. Não está finalizado, mas eles estavam falando sobre 19 de outubro.”

Outras fontes próximas a Ferreira confirmaram a Guilherme Cruz, do MMA Fighting, que as negociações estão em andamento para um confronto contra Ngannou em outubro.

Ngannou também revelou que a Arábia Saudita é o destino mais provável, com conversas sobre a possibilidade de adicionar Cedric Doumbe ao card também.

A PFL entrou em uma parceria com a Arábia Saudita em 2023 após vender uma participação minoritária na empresa por US$ 100 milhões. A promoção estreou lá em fevereiro, com a próxima data aparentemente esperada para outubro.

Quanto ao envolvimento de Ngannou, ele planejou originalmente estrear pela PFL em uma data anterior, mas agora ele está mantendo seu compromisso e retornando aos gramados antes do final de 2024.

“Eu vou dizer MMA [is definitely] próximo”, disse Ngannou. “Porque eu deveria lutar, já faz um pouco mais de um ano desde o acordo da PFL, e eu deveria ter uma luta dentro de um ano, então agora estamos saindo um pouco do cronograma.”

Ferreira ganhou a oportunidade de receber Ngannou na PFL depois que ele nocauteou o campeão do Bellator, Ryan Bader, em seu card de estreia na Arábia Saudita em fevereiro.

Supondo que a luta aconteça em outubro, Ngannou obviamente planeja vencer e, então, voltará sua atenção para outra luta de boxe.

“Eu diria que provavelmente o boxe [after my PFL debut]”, disse Ngannou. “Vou ver a paisagem e quem posso conseguir.”

Se ele finalmente lutar em outubro, como programado, Ngannou retornará apenas um mês depois de completar 38 anos, idade em que ele sabe que provavelmente lhe resta pouco tempo nos esportes de combate.

Ele certamente não está colocando uma data de validade para sua carreira, mas “O Predador” está se mantendo realista quando se trata de quantos anos ou lutas ainda lhe restam.

“Quero deixar o esporte antes que o esporte me deixe”, disse Ngannou. “Estou pensando em 41. Por [then]. Talvez aos 40, eu ainda sinta que tenho. Se eu sinto como se tivesse 41, sinto que tenho… faça uma coisa de cada vez. O que eu realmente não quero fazer é acordar e ir para a academia como se eu fosse forçado [to go]. Se eu sinto que tenho ou estou animado, oh, hoje é um dia de sparring, eu vou chegar lá, quer eu derrote alguém ou eles vão me derrotar. De qualquer forma, estou animado!

“Se eu ainda tiver isso, vou continuar. Assim que eu não tiver isso, mesmo que eu não tenha 40 anos ainda, acho que é um sinal.”

Ngannou realmente não está pensando muito nisso agora e está confiante de que ainda há muita luta pela frente antes de encerrar a carreira.

“Acho que ainda tenho algumas [boxing matches] em mim”, disse Ngannou com um sorriso. “Algumas lutas de boxe. Tenho algumas lutas de MMA.”