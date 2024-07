PARIS — A estreia masculina dos EUA no basquete olímpico 3×3 nos Jogos de Paris foi inesquecível.

Os americanos perderam para a Sérvia por 22 a 14 na terça-feira à noite, na partida de abertura das Olimpíadas, depois de não conseguirem se classificar para os Jogos de Tóquio.

Marko Brankovic marcou oito pontos e Strahinja Stojacic acrescentou sete, incluindo uma cesta de dois pontos que encerrou o jogo com 2:34 restantes, para liderar a Sérvia, vencedora da medalha de bronze em Tóquio.

Os EUA trouxeram o ex-jogador da NBA Jimmer Fredette após não se classificar para as últimas Olimpíadas. Mas ele conseguiu apenas quatro pontos na goleada.

Jimmer Fredette, no centro, e a seleção masculina de basquete 3×3 dos EUA não conseguiram acompanhar a seleção da Sérvia, que vinha de bronze nos Jogos de Tóquio. Yukihito Taguchi-EUA HOJE Esportes

Kareem Maddox fez uma cesta de 2 pontos com cerca de três minutos restantes para reduzir a vantagem para 18-14. Dejan Majstorovic então fez uma cesta de 2 pontos antes de Dylan Travis errar para os EUA e preparar o gol da vitória de Stojacic.

A Sérvia não errou nenhum arremesso de 1 ponto, acertando todas as 12 tentativas, enquanto os EUA aproveitaram apenas 10 de 16 dessas oportunidades, incluindo um erro de Fredette em uma bandeja totalmente aberta.

Maddox teve seis pontos para liderar os Estados Unidos. Canyon Barry, que trabalha como cientista para uma empresa de defesa, acrescentou dois pontos e um rebote. Ele é filho do Hall of Famer Rick Barry.

Nenhuma das equipes conversou com repórteres após o jogo por causa da ameaça de fortes tempestades que eram esperadas na área.

França 21, Polônia 19

Lucas Dussoulier marcou nove pontos, incluindo a cesta de dois pontos que deu a vitória à França sobre a Polônia.

Adrian Bogucki marcou uma cesta com 1:48 restantes para empatar em 19 a 19 antes de Dussoulier errar uma cesta de 2 pontos. Mas Franck Seguela agarrou o rebote ofensivo e passou para Dussoulier, que fez o arremesso para encerrar.

Przemysław Zamojski e Bogucki somaram seis pontos cada para liderar a Polónia.

Letônia 21, Lituânia 14

Nauris Miezis teve nove pontos e quatro rebotes para liderar a atual campeã Letônia sobre a Lituânia.

Miezis e Karlis Lasmanis retornaram da equipe letã que conquistou o ouro em Tóquio, e ela adicionou Francis Lacis e Zigmars Raimo para os Jogos de Paris.

“Esta é a Olimpíada, e você tem que estar mentalmente pronto”, disse Miezis. “Esta é a coisa mais importante. Temos dois novos jogadores, e espero que eles tenham visto como será aqui.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

A Letônia abriu uma vantagem de 12 a 4 com uma enterrada de Lacis seguida por uma cesta de Lasmanis faltando cerca de 5 minutos e meio para o fim.

Aurelijus Pukelis colocou a Lituânia a cinco com um minuto restante. Mas Miezis marcou quatro dos últimos cinco pontos da Letônia para ajudar a fechar.

Miezis divertiu os fãs depois de jogar em arenas vazias quando o esporte estreou em Tóquio.

“Foi uma multidão e uma atmosfera incríveis”, ele disse. “Este é um jogo rápido, e ele aumenta sua energia.”

Pukelis liderou a Lituânia com oito pontos e Evaldas Dziaugys teve sete rebotes.

Holanda 21, China 16

O digno de Jong marcou nove pontos e pegou quatro rebotes, ajudando a Holanda a vencer.

A Holanda aproveitou uma arrancada de 5 a 0 para abrir 8 a 4 com cerca de sete minutos restantes.

A Holanda estava ganhando por cinco após uma cesta de Dimeo van der Horst com cerca de cinco minutos para o fim. Mas Wenbo Lu marcou para deixar a China em 13-10 com 3½ minutos restantes.

A China fechou em 19-15 com uma cesta de Ning Zhang com menos de um minuto restante. De Jong respondeu com uma enterrada e, após uma enterrada da China, ele adicionou outra cesta com 29 segundos restantes.

Zhang marcou sete pontos para a China e Jiaren Zhao teve seis.