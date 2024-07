Freeze de Auburn ‘não poderia passar mais um ano’ sem fazer jogadas

DALLAS — O técnico do Auburn, Hugh Freeze, admitiu na quinta-feira que abrir mão da função de narrador pela primeira vez em sua carreira na temporada passada foi “tão desconfortável” que ele teve que fazer uma mudança.

“Não quero dizer com isso que sou um guru ofensivo ou algo assim”, disse Freeze à ESPN, “mas senti que tirei um dos meus pontos fortes da mesa”.

Isso se refletiu no ataque dos Tigers, que terminou em 11º lugar na SEC em pontuação (26,2 pontos por jogo) sob o comando do ex-coordenador ofensivo Philip Montgomery, que foi demitido após a temporada de 6-7.

“Pela primeira vez, [I] deixei outra pessoa projetá-lo — e tenho certeza de que eles são muito bons nisso — mas foi tão desconfortável para mim que afetou a confiança das crianças e a química”, disse Freeze. “… Só sabia que não conseguiria continuar mais um ano e não achava que tínhamos as respostas [quarterback] Pagar [Thorne] necessário. Isso foi problemático para mim.”

Freeze contratou o assistente de longa data do Ole Miss, Derrick Nix, como seu novo coordenador ofensivo e disse que, como os dois trabalharam juntos por cerca de cinco anos, há uma familiaridade com seu ataque que permitirá que qualquer um deles comande as jogadas.

“Não estou dizendo que estou chamando tudo”, disse Freeze. “Nix sabe disso. Mas eu sei que posso, e isso me dá um nível de conforto, ‘Tudo bem, estamos lutando, deixe-me ter isso por um minuto. Eu sei o que quero fazer’, e um treinador principal tem essa prioridade de fazer isso.”

Thorne disse que houve momentos no ano passado em que “isso não era [Freeze’s] jogar”, e o quarterback não conseguia manter comunicação constante com seu treinador principal.

“Eu nem quero falar sobre isso”, disse Thorne, que começou 12 dos 13 jogos do Auburn no ano passado após ser transferido do Michigan State.

“Não foi o ataque do técnico Freeze no ano passado. Agora que é o ataque dele, vai ser muito mais divertido.”

Com Freeze chamando as jogadas, seus ataques no Arkansas State, Ole Miss e Liberty combinaram uma média de 32,8 pontos e mais de 450 jardas por jogo. Thorne, um veterano do quinto ano, lutou na temporada passada, lançando 16 passes para touchdown e 10 interceptações. Sua classificação Total QBR foi pouco menos de 58 de 100, com 50 sendo a média. Os quarterbacks titulares anteriores de Freeze combinaram para um Total QBR de 68 com 218 passes para touchdown e 112 interceptações.

“Vamos saber o que estamos fazendo e por que estamos fazendo isso”, disse Thorne. “Vamos saber que é aqui que você deveria estar. É quando você deveria estar lá. É assim que você deveria chegar lá. É aqui que seus olhos deveriam estar no quarterback.

“… Tudo isso é futebol vencedor. É assim que você é bom no ataque. E essas serão as coisas que faremos este ano, e eu também vou jogar rápido. Então, este será um ataque muito mais eficiente, um ataque muito mais detalhado. Então, estou realmente animado com isso.”