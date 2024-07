Fulham acerta acordo de £ 34 milhões com Emile Smith Rowe do Arsenal – fontes

O Fulham fechou um acordo com o Arsenal pelo meia-atacante Emile Smith Rowe no valor de £ 34 milhões (US$ 43,7 milhões), incluindo complementos, disseram fontes à ESPN.

O acordo de transferência prevê £ 27 milhões para o Arsenal como uma taxa fixa, além de mais £ 7 milhões em extras.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Smith-Rowe, de 23 anos, se torna a primeira transferência permanente do Fulham no verão, enquanto a equipe busca reinvestir o dinheiro obtido com a transferência de João Palhinha para o Bayern de Munique.

O meia-atacante fez sua estreia pelo Arsenal na Liga Europa contra o Vorskla Poltava em setembro de 2018, depois de passar pela academia do clube, se consolidando no time principal em 2020 após empréstimos ao Huddersfield e ao RB Leipzig.

No total, ele fez 115 jogos pelo time do norte de Londres, marcando 18 gols e dando 13 assistências.