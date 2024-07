Fundador do Fandango, J. Michael Cline Consequências do suicídio, saco corporal transportado

Fotos do rescaldo do fundador do Fandango J.Michael ClineO suicídio de John mostra seu corpo sendo carregado pelo legista da cidade de Nova York… e é uma cena horrível.

O TMZ obteve um monte de fotos do hotel Big Apple onde Cline saltou para a morte na terça-feira… e a resposta oficial inclui pelo menos um policial e alguns membros do escritório do ME.

Como você pode ver, o cadáver de Cline está coberto por um saco preto enquanto está sendo carregado na traseira de uma van do ME… e havia outro carro do esquadrão de operações forenses do ME no terreno também.

Como informamos… o fundador do aplicativo de ingressos de cinema pulou de uma varanda no 20º andar do The Kimberly Hotel em Manhattan, pousando em um pátio do terceiro andar… e a altura da estrutura fica evidente nas fotos.

Cline deixou uma nota de suicídio em seu quarto e dizia: “Sinto muito. Não consigo explicar a dor de foder tanto.

Cline fundou o Fandango em 2000. Ele compartilhou seis filhos com sua esposa Pâmela e em 2020 eles compraram uma casa em Palm Beach por US$ 20 milhões.