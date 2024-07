Fúria do bolo de peixe faz jogo norueguês ser cancelado após protesto do VAR

A partida da primeira divisão norueguesa entre Rosenborg BK e Lillestrom foi suspensa no domingo depois que torcedores demonstraram seu descontentamento com o Árbitro de Vídeo (VAR) jogando bolinhos de peixe no campo.

Os protestos começaram desde o pontapé inicial. Após um bombardeio de bolinhos de peixe de dois minutos, o árbitro interrompeu a partida e mandou os jogadores para o vestiário.

A partida foi reiniciada, mas os protestos se intensificaram, com bolas de tênis e bombas de fumaça sendo atiradas no campo. O árbitro abandonou a partida por volta da meia hora com o placar em 0 a 0.

O VAR gerou polêmica na Eliteserien norueguesa, com sindicatos de torcedores de vários clubes alegando que o tempo que os árbitros gastam tomando decisões usando o sistema estraga as partidas.

O VAR também foi criticado em outras ligas, com as principais ligas da Suécia decidindo em abril não implementar o VAR devido à oposição dos clubes.