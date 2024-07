Futebol dos EUA ciente de incidentes anteriores de espionagem no Canadá – fontes

MARSELHA, França — Quando surgiram as primeiras notícias de que a equipe olímpica de futebol do Canadá foi flagrada usando um drone para espionar o treino de um adversário, houve choque e surpresa entre muitos atletas e autoridades.

Só não na Federação de Futebol dos EUA.

O episódio na França — que levou o time a ser penalizado em seis pontos nestes Jogos, assim como o técnico principal e dois funcionários sendo banidos do futebol por um ano — é apenas o mais recente de um longo padrão de circunstâncias semelhantes envolvendo times canadenses tentando assistir aos treinos fechados de outros times, várias fontes com conexões com a US Soccer disseram à ESPN. E tem havido casos frequentes em que times americanos foram os alvos.

Questionada sobre o motivo pelo qual a US Soccer nunca recorreu a um órgão regulador como a CONCACAF ou a FIFA para investigar a Canada Soccer, uma fonte destacou o relacionamento maior entre as federações — elas trabalharam durante anos para concorrer juntas, junto com o México, para a Copa do Mundo de 2026, por exemplo — e o inevitável constrangimento que tal alegação criaria.

“Não valeu a pena com tantos problemas maiores por aí”, disse a fonte. “Mas isso não significa que não importava.”

Entre vários casos específicos nos últimos anos que são frequentemente relatados entre autoridades da seleção dos EUA, fontes disseram à ESPN, está um incidente durante um campo de treinamento em janeiro de 2021. Os times masculinos de ambas as federações estavam treinando na Flórida, na IMG Academy, e um dia antes dos times se enfrentarem, o time dos Estados Unidos estava treinando no estádio de futebol da instalação.

Durante o treinamento, um segurança da equipe notou um homem sentado no estádio de futebol adjacente, que estava vazio, assistindo ao treino dos EUA. O segurança se aproximou do homem e perguntou quem ele era. O homem disse que trabalhava para a IMG Academy, momento em que o segurança disse que ele não tinha permissão para assistir ao treino. O homem disse que iria embora, e o segurança voltou ao treinamento. Momentos depois, o segurança olhou para trás, e o homem tinha simplesmente se mudado para um ponto diferente no estádio de futebol para continuar assistindo.

Nesse momento, o segurança perguntou a outro funcionário da IMG quem era o homem, e ele respondeu: “Ele não trabalha para nós”. O segurança então retornou ao estádio de futebol e confrontou o homem, que finalmente admitiu ser funcionário do Canadá.

O episódio pode ter sido uma prévia, de certa forma; mais tarde naquele ano, a equipe feminina do Canadá ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio — quando agora parece que eles usaram drones para assistir aos treinos dos adversários, de acordo com David Shoemaker, diretor executivo do Comitê Olímpico do Canadá.

“Fico doente, me dá um nó no estômago, pensar que pode haver algo que coloca em dúvida… um dos meus momentos olímpicos favoritos da história”, disse Shoemaker em uma entrevista coletiva esta semana.

Quando solicitado a comentar sobre as últimas alegações, um porta-voz da Canada Soccer indicou à ESPN a entrevista coletiva de Shoemaker e as declarações anteriores da federação, incluindo uma anunciando uma investigação independente completa.

Várias fontes da US Soccer disseram à ESPN que acreditam que qualquer investigação descobrirá que John Herdman, que treinou a seleção feminina do Canadá de 2011 a 2018 e a seleção masculina de 2018 a 2023, foi um denominador comum.

Herdman negou na sexta-feira qualquer envolvimento na prática de tentar assistir aos treinos fechados de outros times, dizendo que seus pensamentos estavam com os jogadores e que ele ajudaria a Canada Soccer na investigação. Mas a lista de casos em que os times de futebol do Canadá supostamente tentaram assistir aos treinos fechados é extensa.

Além do episódio de 2021, também houve um incidente em 2019, antes de Canadá e EUA jogarem na Liga das Nações masculina. Naquela ocasião, funcionários da US Soccer viram um drone tentando filmar sua sessão de treino no dia anterior ao jogo.

De acordo com a TSN, o time masculino também voou um drone sobre a sessão de treinamento de Honduras antes de uma partida dois anos depois. Demonstrando o quão sistêmica a prática se tornou, a Canada Soccer também reconheceu em sua coletiva de imprensa que o time masculino tentou utilizar drones para ver as sessões de treinamento durante a Copa América do verão passado, quando chegou às semifinais.

O CEO da Canada Soccer, Kevin Blue, disse que, em sua opinião, isso não teve impacto na integridade competitiva da partida na Copa América, mas não deu detalhes.

John Herdman negou envolvimento em espionagem de treinos fechados de outras equipes durante seu período como técnico masculino e feminino do Canadá. Mert Alper Dervis/Anadolu via Getty Images

Em uma reviravolta estranha, os dirigentes da US Soccer frequentemente brincavam entre si sobre a propensão de Herdman em sugerir publicamente que o Canadá estava realmente nervoso com a possibilidade de outros times os estarem espionando, e essa posição — de que o Canadá era o que corria o risco de ser alvo — infiltrou-se em outros funcionários da Canada Soccer, disseram fontes.

Por exemplo, duas fontes relembraram um incidente em 2017, quando a seleção feminina dos EUA enfrentou a seleção feminina do Canadá em um amistoso no Estádio Avaya em San Jose, Califórnia. Naquele estádio, há um campo de treinamento ao lado do estádio principal e, antes do treino do Canadá um dia antes do jogo, um dirigente da Canada Soccer abordou os dirigentes da US Soccer e acusou os EUA de instalar câmeras no telhado do estádio adjacente, apontando para um par de objetos no telhado repetidamente.

Quando autoridades, confusas, subiram ao telhado para examinar os objetos, encontraram apenas um par de pássaros de plástico — projetados para impedir que pássaros de verdade pousassem no telhado — e dois pombos.

Também houve um incidente, mais recentemente, quando Herdman estava liderando o time masculino, e ele reclamou sobre um drone voando sobre o treino do Canadá antes de uma partida da Gold Cup. Após uma investigação, foi descoberto que o drone estava lá apenas durante o período aberto de treino e que estava sendo pilotado pela emissora anfitriã do torneio, que estava simplesmente capturando fotos bonitas para uso no início da transmissão.

“Com Herdman e Canadá”, disse um funcionário, “era sempre algo como ‘Ele protesta demais'”.

Bev Priestman, a atual técnica da seleção feminina do Canadá, que agora está suspensa, foi assistente de Herdman antes de assumir em 2020. Ela estava no comando da equipe feminina quando elas ganharam o ouro em Tóquio — uma conquista que agora está sendo vista por uma lente muito diferente.

Enquanto as sessões de treinamento antes das partidas em outros esportes costumam ser apenas apresentações, no futebol internacional — onde os jogadores não estão juntos o tempo todo, como estariam em um time de clube — as sessões podem ser muito valiosas, disseram fontes à ESPN.

Os times frequentemente repassam como planejam pressionar o oponente ou para qual lado tentarão sombrear a posse de bola. Há também ensaios de configurações de chutes livres e de quaisquer jogadas complicadas que possam ser chamadas, além de praticar para pênaltis. A escalação inicial também é visível, o que pode ser útil para um oponente em situações em que um jogador pode estar lesionado ou pode haver uma dúvida sobre qual jogador um time pode usar em uma determinada posição.

“Poder assistir a essas sessões não lhe dá tudo”, disse um dirigente da US Soccer. “Mas pode lhe dar muito.”

Informações de Jeff Kassouf, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.