Futuro do técnico dos EUA Berhalter será decidido na próxima semana – fontes

A Federação de Futebol dos Estados Unidos tomará uma decisão sobre o futuro do técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, até meados da próxima semana, confirmaram fontes à ESPN.

A Fox Sports foi a primeira a relatar a notícia.

A seleção dos EUA foi eliminada da fase de grupos da Copa América de 2024 na segunda-feira após uma derrota por 1 a 0 para o Uruguai. Isso ocorreu após uma vitória por 2 a 0 sobre a Bolívia e uma derrota devastadora por 2 a 1 para o Panamá.

Após a seleção masculina dos EUA não conseguir avançar da fase de grupos, o diretor esportivo da US Soccer, Matt Crocker, disse que a USSF realizaria “uma revisão abrangente do nosso desempenho na Copa América e da melhor forma de melhorar o time e os resultados à medida que nos preparamos para a Copa do Mundo de 2026”.

O cronograma é semelhante ao que a USSF usou após a saída da seleção feminina dos EUA da Copa do Mundo Feminina de 2023, quase um ano atrás. Naquela ocasião, o então técnico da seleção feminina dos EUA, Vlatko Andonovski, renunciou ao cargo 11 dias após as mulheres dos EUA serem eliminadas pela Suécia nas oitavas de final.

A posição de Gregg Berhalter tem sido alvo de grande escrutínio desde a eliminação precoce da seleção masculina dos EUA na Copa América. Bill Barrett/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF

O grupo que determinará o destino de Berhalter inclui a presidente da USSF, Cindy Parlow Cone, o CEO JT Batson, o vice-presidente esportivo Oguchi Onyewu e Crocker.

Uma fonte com conhecimento do pensamento do Conselho Diretor da USSF disse à ESPN que o apoio a Berhalter entre os membros do Conselho está diminuindo, e que o sentimento sobre Berhalter “está mais negativo do que nunca”.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Berhalter, 50, foi contratado pela primeira vez em dezembro de 2018 e liderou a seleção dos EUA para uma qualificação bem-sucedida para a Copa do Mundo de 2022, depois que o time não conseguiu se classificar para a edição de 2018. A seleção dos EUA chegou às fases eliminatórias da Copa do Mundo, caindo para a Holanda nas oitavas de final.

Seu contrato foi autorizado a expirar após a divulgação de um incidente de violência doméstica de décadas envolvendo sua atual esposa. O incidente foi divulgado à USSF pelos pais do atual jogador internacional dos EUA Gio Reyna.

Uma investigação subsequente feita por um escritório de advocacia contratado pela USSF apoiou amplamente a versão dos eventos de Berhalter e, com o apoio de vários jogadores experientes, ele foi recontratado para seu antigo cargo em junho de 2023.

Desde então, as performances da USMNT têm sido irregulares. Além da exibição na Copa América, os EUA lutaram para vencer a Jamaica na Liga das Nações da Concacaf em março, e também sofreram uma pesada derrota por 5 a 1 em um amistoso contra a Colômbia.