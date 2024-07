Gafes no debate do presidente Biden que causam divisão na Casa Branca, afirma Axios Reporter

Presidente Biden As gafes do debate de Trump estão irritando algumas pessoas que trabalham na Casa Branca, porque supostamente foram mantidas longe dele… e agora estão causando uma divisão entre os funcionários.

Alex diz que muitas pessoas que trabalham com Biden só têm acesso a ele entre 10h e 16h, quando POTUS está mais atento, e é por isso que ficaram tão chocados ao ver seu deslizes no debate de quinta-feira que começou às 21h horário do leste dos EUA – horário em que Alex diz que Biden é mais propenso a cometer erros mentais.

Há pânico no Partido Democrata após o desempenho de Biden no debate, e Alex diz que as pessoas na Casa Branca que foram rápidas em rejeitar alguns dos deslizes anteriores de Biden agora estão irritadas e iluminadas pelo círculo íntimo do presidente.