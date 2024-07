Garota de ‘Hawk Tuah’ aparece na luta de Jake Paul, agredida por Nick Kyrgios

Kyrgios ficou preocupado com a aparição de Haliey Welch na luta de Jace Paul contra Mike Perry.

Haliey teve uma grande reação, e a isso Nick disse: “Não há mais correlação entre fama e ser realmente decente em alguma coisa”, pontuando suas críticas com um emoji risonho.

O fato é que… se tornar viral torna você famoso e já faz anos. Haliey é o exemplo mais recente, convivendo com gente como Shaq!

Haliey tinha algo para assistir no sábado à noite, com certeza … Jake venceu sua décima luta, derrotando Perry com um nocaute técnico após o árbitro interromper a luta.