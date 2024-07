Garrett Crochet, do White Sox, quer começar e obter extensão se for negociado

O prazo de negociações da Major League Baseball ficou mais complicado para os times interessados ​​em negociar com o titular do Chicago White Sox, Garrett Crochet.

Crochet, 25, quer uma extensão de contrato se for negociado para lançar na pós-temporada deste ano, de acordo com fontes familiarizadas com a situação. Crochet também está deixando claro que não tem desejo de lançar fora do bullpen, citando problemas de saúde para todos os pedidos acima.

O titular estreante já dobrou seu recorde de temporada única em innings, arremessando em 111⅓ após totalizar apenas 12⅔ no ano passado. Em 21 partidas, ele também eliminou 157 rebatedores, o segundo maior número nas ligas principais. No entanto, há preocupações sobre seu uso na reta final, considerando o enorme salto em sua carga de trabalho.

Crochet ainda tem mais dois anos de controle do time depois desta temporada antes de se tornar um agente livre, mas para se esforçar por mais um mês em outubro, ele quer segurança, de acordo com as fontes. E ele prefere permanecer em uma rotina de arremessador titular.

O arremessador do Dodgers, Tyler Glasnow, assinou uma extensão de cinco anos e US$ 136,5 milhões em uma situação semelhante em dezembro passado, após ser negociado com o Tampa Bay Rays — embora ele fosse um arremessador muito mais talentoso, tendo sido titular durante toda a sua carreira.

Crochet entrou na liga como um reliever confiável em 2020, passando por uma cirurgia de Tommy John dois anos depois, antes de retornar no final do ano passado. Durante a offseason, ele expressou seu desejo de se juntar à rotação e o White Sox em reconstrução atendeu. Agora ele é um dos arremessadores mais procurados que se sabe estarem disponíveis, mas negociá-lo tem um preço potencialmente alto.

Não se sabe se Crochet mudaria sua postura após ser negociado. O White Sox sempre poderia mantê-lo e revisitar um acordo na offseason.

Os times interessados ​​em Crochet incluem os Dodgers, Orioles e Yankees, embora o último time possa já ter desistido da disputa, de acordo com fontes da liga.

Jon Heyman, da MLB Network, foi o primeiro a relatar o desejo de Crochet por uma extensão.