Genie Bouchard se separa do namorado de longa data Jack Brinkley-Cook

Gênio Bouchard está solteiro para o verão… TMZ Esportes aprendeu a estrela do tênis e seu namorado de longa data, Jack Brinkley-Cook se separaram.

O casal foi visto pela primeira vez se aconchegando em uma praia em 2022 – logo após seu rompimento com o quarterback da NFL Mason Rodolfo – e em setembro de 2023, eles se tornaram oficiais do Instagram.

A dupla parecia ter um grande poder de permanência… já que até a mãe de Brinkley-Cook, Christie Brinkleypareceu dar seu selo de aprovação postando algumas fotos lindas deles durante as férias no início do ano novo.