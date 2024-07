Gênio da Espanha supera falta de poder de estrela na corrida da Euro 2024

MUNIQUE — A última vez que a Espanha esteve na final de um grande torneio foi há 12 anos e oito dias. Todos, exceto um, dos titulares do XI que demoliram a Itália em Kiev para vencer a Euro 2012 naquele dia jogaram pelo Real Madrid ou Barcelona. E esses foram os melhores O Clássico vezes também: Pep Guardiola x José Mourinho, tríplice coroa europeia e temporadas de 100 pontos, Lionel Messi x Cristiano Ronaldo.

A maioria tinha feito parte do time vencedor da Eurocopa de 2008 e do time vencedor da Copa do Mundo de 2010 também. Eles eram superstars calejados pela batalha, facções rivais que deixaram suas diferenças de lado para enfrentar o mundo, um pouco como super-heróis que se unem em uma série de crossover de histórias em quadrinhos de fantasia. Em outras palavras, eles eram empilhados.

O lado espanhol que, no domingo, pode ganhar um Campeonato Europeu próprio é o negativo fotográfico disso. Mais um grupo desajustado do que mestres do universo. Mais anônimos do que artistas patrícios. Mais gênios incompreendidos do que elites festejadas.

Barcelona e Real Madrid estavam representados na escalação que derrotou a França por 2 a 1, mas por pouco: Nacho, de 34 anos, tecnicamente nem um Madridista mais desde que seu contrato expirou e agora ele está indo para um último dia de pagamento no Catar, e Lamine Yamal, a sensação do Barça de 16 anos que marcou o tipo de gol de declaração que você verá repetidamente nas redes sociais (assim como seus filhos e netos… foi especial assim). De fato, a França tinha mais jogadores combinados do Real Madrid/Barça em seu XI, se você contar Kylian Mbappé.

E, no entanto, aqui está a Espanha. Eles podem não ser muito em termos de pedigree e poder de estrela (além de Rodri, o metrônomo de Manchester, e Yamal, que está bem encaminhado), mas eles sem dúvida tiveram a corrida mais difícil até a final, derrotando oponentes de pedigree (França, Croácia, Itália, Alemanha) e azarões (Albânia, Geórgia). E fazendo tudo isso sem precisar ir para os pênaltis e enquanto jogavam — por alguma margem — o melhor futebol do torneio.

Eles também têm um treinador que se encaixa nesse grupo de jogadores, assim como o treinador de 2012, Vicente Del Bosque — que já tinha uma Copa do Mundo e dois títulos da Liga dos Campeões — se encaixava naquele. Luis de la Fuente parece um professor substituto com óculos de nerd, do tipo que as crianças atormentam alegremente. Ele nunca foi técnico em um clube de futebol de primeira ou segunda divisão. Nos últimos 12 anos, ele tem trabalhado para a FA Espanhola em várias funções de treinador, subindo de faixa etária. Aos 61 anos, ele não foi nomeado para substituir Luis Enrique após a Copa do Mundo do Catar porque era considerado uma mente de treinador em ascensão. Ele foi nomeado porque já tinha um emprego na FA.

Ele parece o tipo de cara que segue em frente com as coisas, que dobra o guardanapo e empurra a cadeira para dentro depois de uma refeição, que encara cada dia como ele vem. Metade de sua defesa titular (Dani Carvajal e Robin Le Normand) estava suspensa para este jogo, então ele se contentou com o velho guerreiro Nacho e o guerreiro ainda mais velho Jesús Navas. Ele tem 38 anos e sua tarefa para este jogo era Mbappé. Quando Mbappé congelou Navas e acertou aquele cruzamento para o gol de abertura da França, você temeu o que poderia acontecer. Mas Navas cresceu no jogo, mesmo quando Mbappé começou a decair.

Pedri, lesionado no início contra os alemães, foi substituído por Dani Olmo. Ele é um ex-produto juvenil do Barcelona que virou manchete quando, aos 16 anos, decidiu se mudar para a Croácia e o Dínamo Zagreb para continuar seu desenvolvimento futebolístico. Escolha certa? Talvez nunca saibamos, porque ele se machucou a maior parte de sua carreira: nas últimas cinco temporadas desde que chegou ao Leipzig, ele começou mais de 17 jogos da liga apenas uma vez. Mas ele foi a escolha certa para De la Fuente naquela noite: seu movimento entre as linhas interrompeu a construção da França e ele foi responsável pelo segundo gol da Espanha.

Caras como Olmo fazem com que este time da Espanha não seja apenas bem-sucedido, mas também simpático. Talento, sim, mas muitas imperfeições também. Muito parecido com Fabián Ruiz, que fez seu nome em clubes de segunda categoria, como Betis e Napoli, antes de finalmente conseguir aquele lugar sob os holofotes no Paris Saint-Germain, dois anos atrás. Ou Marc Cucurella, expulso do Barcelona aos 21 anos, que refez sua carreira no Brighton apenas para se tornar uma piada no Chelsea em seus primeiros 18 meses lá (antes de se recuperar um pouco no final da temporada passada).

Depois, há Álvaro Morata, o mais infeliz de todos. Alto, bonito, atlético, rápido, poderoso, habilidoso, ele deveria ter sido a próxima grande novidade no Real Madrid. Em vez disso, ele teve uma carreira itinerante na qual ele parecia bem e marcou gols para grandes clubes, mas nunca realmente somou a soma de suas partes. O que pode explicar por que o Atlético de Madrid agora o colocou no mercado. De novo.

De la Fuente pegou essa equipe heterogênea e fez uma curva de freio de mão da era Luis Enrique. Foi-se o futebol de posse com passadores disfarçados de pontas; entraram seus dois jovens corredores, Nico Williams na direita e Yamal na esquerda e, com eles, a habilidade de penetrar repentinamente na defesa adversária, algo que faltava aos times de seu antecessor. Também se foi um pouco da excentricidade que faz parte do jeito Luis Enrique, das respostas complicadas em coletivas de imprensa às transmissões noturnas no Twitch que ele fazia no Catar. De la Fuente mantém as coisas simples e joga com seus pontos fortes em vez de com alguma grande ideia filosófica.

Ajuda, claro, que a Espanha não tenha entrado neste torneio como favorita, uma consequência inevitável das lesões sofridas por estrelas (Gavi e Alejandro Balde, os dois mais óbvios) que, de outra forma, seriam presença constante.

Também ajuda quando um cara como Yamal faz o que ele fez. Contra as barricadas francesas antes inexpugnáveis, ele tirou o proverbial coelho da cartola, mostrando o tipo de confiança e autoconfiança que você espera de superestrelas que já passaram por isso, não caras a mais de um ano de poderem votar. Com a Espanha perdendo por um gol e a perspectiva da França poder jogar na transição — onde eles se sentem mais confortáveis ​​— o resto do caminho foi seu ataque que virou a partida e apenas reforçou a mensagem de De la Fuente: “Está tudo nivelado agora, vamos continuar fazendo o que fazemos.”

Tanto para a ideia de que a experiência o torna imperturbável. Ou que o pedigree importa. A estrela mais realizada da Espanha — Rodri à parte — é Yamla, um cara que nem terminou de escrever o prefácio de sua biografia.

A Espanha de De la Fuente está nos lembrando que, uma vez que você cruza a linha branca em campo, você deixa seu currículo para trás. E tudo o que importa é o que está em seu coração e sua cabeça. E o que você pode fazer com seus pés. O que no caso da Espanha é o bastante.