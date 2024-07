George Clooney endossa Kamala Harris após a renúncia de Joe Biden

Clooney endossou a nova campanha do vice-presidente em uma declaração compartilhada com CNN Terça-feira, onde elogiou Biden por ser um verdadeiro líder e “salvar a democracia mais uma vez”.

No início de julho, George pediu um novo candidato em uma carta de opinião publicada no New York Times … onde ele criticou 46 por não ser o mesmo político que era antes – citando o debate presidencial e o George Stephanopoulos entrevista como prova.