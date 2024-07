George Clooney forçou Biden a mudar a data da arrecadação de fundos, afirma fonte da campanha

As luvas estão tiradas entre George Clooney dar Presidente Biden – as pessoas envolvidas na campanha estão atirando em Clooney por causa da arrecadação de fundos em Hollywood que o ator co-organizou… dizendo que ele estava tudo menos acomodado ao POTUS.

Como você sabe, Clooney disparou o primeiro tiro com seu artigo no NYT na quarta-feira, dizendo que Biden não pode vencer a eleição e pediu que ele desistisse da disputa. Na carta, Clooney fez referência à arrecadação de fundos recorde do mês passado, dizendo … “O Joe Biden com quem estive há três semanas na arrecadação de fundos não era o Joe ‘grande negócio’ Biden de 2010. Ele era o mesmo homem que todos testemunhamos no debate.”

Agora… uma fonte ligada à campanha de Biden, que está profundamente familiarizada com o planejamento da arrecadação de fundos para Hollywood, está descartando Crítica de Clooney e apontando o dedo diretamente para ele.

Disseram-nos que o evento levou meses para ser planejado e, durante esse processo, Clooney deixou a campanha de Biden com apenas uma data possível para sua realização… 15 de junho. A campanha de Biden deixou bem claro que a data não era a ideal, porque Biden participaria na Cimeira do G7 em Itália no dia 14, mas fomos informados de que Clooney não cederia.

É claro que a equipe Biden não queria perder a oportunidade de ter uma arrecadação de fundos encabeçada por Clooney, então eles concordaram. Como resultado, Biden teve que fazer um voo de 13 horas da Itália para Los Angeles no mesmo dia do evento.

Financeiramente, o evento acabou sendo um sucesso estrondoso… TMZ divulgou a história, a campanha arrecadar US$ 28 milhões indo para a arrecadação de fundos, tornando-a a maior arrecadação de fundos democrata na história dos EUA.

Quanto à alegação de Clooney, Biden não era a mesma pessoa que estava habituado a ver… disseram-nos que a árdua jornada do Presidente – para satisfazer a exigência de Clooney – pode ter algo a ver com isso.

Entramos em contato com a campanha de Biden, que nos indicou isso a carta que o presidente enviou aos democratas no Congresso no início desta semana… dizendo que não tem intenção de sair da eleição.



