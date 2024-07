George Clooney pede que Biden renuncie à candidatura democrata para 2024

EUum artigo de opinião recente para O jornal New York Times, George Clooney junta-se ao coro de vozes de Hollywood que pedem a Joe Biden que renuncie como candidato democrata à presidência em 2024. Clooney, que co-organizou uma grande arrecadação de fundos em Hollywood para Biden em junho, que arrecadou um recorde US$ 28 milhõesparece ter reconsiderado sua posição após o fraco desempenho de Biden no primeiro debate presidencial contra Donald Trump.

“Eu amo Joe Biden. Como senador. Como vice-presidente e como presidente”, escreveu Clooney. “Eu o considero um amigo e acredito nele. Acredito em seu caráter. Acredito em sua moral. Nos últimos quatro anos, ele venceu muitas das batalhas que enfrentou.”

Clooney acrescentou: “Mas a única batalha que ele não pode vencer é a luta contra o tempo. Nenhum de nós pode. É devastador dizer isso, mas o Joe Biden com quem eu estava há três semanas na arrecadação de fundos não era o Joe ‘big F-ing deal’ Biden de 2010. Ele nem era o Joe Biden de 2020. Ele era o mesmo homem que todos nós testemunhamos no debate.”

O ator enfatizou que Democratas estão com tanto medo de um segundo Trunfo termo que eles estão ignorando os sinais do envelhecimento de Biden. Ele observou que a entrevista pós-debate de Biden com a ABC News e George Stephanopoulos o convenceu ainda mais de que Biden não deveria ser o indicado democrata.

Clooney sobre Biden: “A única batalha que ele não pode vencer é o tempo”

“Isso é uma questão de idade. Nada mais”, escreveu Clooney. “Mas também nada que possa ser revertido. Não vamos ganhar em novembro com esse presidente. Além disso, não vamos ganhar a Câmara e vamos perder o Senado. Esta não é apenas a minha opinião; esta é a opinião de cada senador, membro do congresso e governador com quem falei em particular. Cada um, independentemente do que ele ou ela esteja dizendo publicamente.”

Clooney concluiu, “Joe Biden é um herói; ele salvou a democracia em 2020. Precisamos que ele faça isso de novo em 2024.”

Clooney está entre várias figuras de Hollywood, incluindo Rob Reiner, Stephen King e Michael Mooreque se manifestaram contra Biden permanecer como candidato democrata. Moore disse recentemente em seu podcast “Rumble” que a performance de Biden no debate foi “a forma mais cruel de abuso de idosos que já fui forçado a assistir”.

Em uma entrevista à ABC News após o debate, Biden rebateu seus críticos e insistiu que não tem planos de desistir da corrida presidencial.