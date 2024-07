George Pickens provoca drama no campo de treinamento dos Steelers com troca de treinadores acalorada

EO Pittsburgh Steelers deu início ao seu campo de treinamento na quinta-feira, mas parece que o drama já chegou ao meio. George Pickenso wide receiver, causou alguns problemas com a mídia.

De acordo com Ray Fittipaldo do Pittsburgh Post-Gazette, houve uma troca acalorada entre George Pickens e o novo treinador de wide receivers do time, Zach Azzanni. Fittipaldo relatou: “O novo treinador de recebedores Zach Azzanni e George Pickens tiveram uma discussão acalorada no final do treino quando Azzanni não gostou da maneira como Pickens executou sua tarefa.“Parece que as coisas ficaram bem intensas porque”Pickens não gostou das palavras de Azzanni. Alguns dos outros recebedores abordaram Pickens após a troca, mas Pickens estava visivelmente chateado.”

Apesar do choque com o técnico, Fittipaldo continua esperançoso quanto ao potencial de Pickens sob a nova equipe ofensiva. Ele mencionou que Escolhas será treinado de forma diferente do que foi em suas duas primeiras temporadas na NFL, quando Frisman Jackson era o treinador dos recebedores. Parece que ainda há uma chance para Pickens mudar as coisas e atingir seu potencial máximo.

Esta não é a primeira vez que Pickens mostra alguns problemas de atitude. Ele tem um histórico de exibir qualidades de diva, deixando claro várias vezes o quão frustrado e visivelmente irritado ele estava em campo. Está claro que ele teve algumas dificuldades para se ajustar às demandas do futebol profissional.

George Pickens pode superar problemas de atitude?

Para ser justo, vale a pena notar que o jogo do quarterback em Pittsburgh não está no seu melhor desde a aposentadoria de Ben Roethlisberger. Uma situação instável de quarterback pode definitivamente impactar o desempenho e a atitude de um wide receiver em campo.

Os Steelers não são estranhos à adversidade, e parece que eles terão que navegar por esse último desafio com Pickens. É crucial para o jogador e para o time encontrar uma maneira de resolver esses problemas e permanecer focados em seus objetivos para a próxima temporada.

Ainda é cedo no training camp, e há muito tempo para as coisas mudarem. Espero que Pickens consiga controlar sua atitude e aproveitar ao máximo a oportunidade que tem com os Steelers. Com a mentalidade certa e o apoio da comissão técnica, ainda há uma chance para ele mudar as coisas e causar um impacto positivo no time.