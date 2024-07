George Russell é destituído da vitória no GP da Bélgica após investigação dos comissários

George Russell perdeu sua vitória no Grande Prêmio da Bélgica depois que seu carro Mercedes foi considerado abaixo do peso após a bandeira quadriculada.

A decisão significa que o companheiro de equipe Lewis Hamilton foi promovido ao primeiro lugar, garantindo sua segunda vitória da temporada após sua vitória no Grande Prêmio da Grã-Bretanha no início deste mês.

O carro de Russell foi pesado após a corrida e constatou-se que estava com o peso mínimo, 798 kg, mas depois que o combustível foi drenado do Mercedes, descobriu-se que estava 1,5 kg abaixo do peso.

O assunto foi encaminhado aos comissários, que determinaram que o carro de Russell fosse desclassificado.

“O carro 63 foi pesado nas balanças interna e externa da FIA, com ambas as balanças mostrando o mesmo resultado de 796,5 kg”, disse uma declaração dos comissários. “A calibração de ambas as balanças foi confirmada e testemunhada pelo competidor.

“Durante a audiência, o representante da equipe confirmou que a medição está correta e que todos os procedimentos necessários foram realizados corretamente. A equipe também reconheceu que não houve circunstâncias atenuantes e que foi um erro genuíno da equipe.

“Os comissários determinam que o Artigo 4.1 do Regulamento Técnico de Fórmula 1 da FIA foi violado e, portanto, a penalidade padrão para tal infração precisa ser aplicada.

“Os competidores são lembrados de que têm o direito de apelar de certas decisões dos comissários, de acordo com o Artigo 15 do Código Esportivo Internacional da FIA e o Capítulo 4 das Regras Judiciais e Disciplinares da FIA, dentro dos prazos aplicáveis.”

George Russell recebeu a bandeira quadriculada, mas seu companheiro de equipe Lewis Hamilton foi promovido para P1, com Oscar Piastri em segundo e Charles Leclerc em terceiro. SIMON WOHLFAHRT/POOL/AFP via Getty Images

Russell venceu a corrida com uma estratégia de parada única, o que significa que ele fez um único jogo de pneus durar 34 voltas, enquanto os outros fizeram uma parada extra.

O desgaste físico dos quatro pneus pode ser responsável pela perda geral de peso do carro em um longo período, embora as equipes geralmente levem isso em consideração em seus cálculos antes da corrida.

Outro fator exclusivo do Grande Prêmio da Bélgica é que a extensão da volta de Spa-Francorchamps faz com que os pilotos não completem uma volta de relaxamento após a volta quadriculada e, em vez disso, entrem na saída do pit lane imediatamente após a Curva Um.

A ausência de uma volta de relaxamento significa que os pilotos não podem recolher a borracha descartada dos pneus, o que é um procedimento padrão após uma corrida para ajudar a repor qualquer peso perdido.

Falando antes da decisão dos comissários, Wolff disse que sua equipe teria que aceitar uma desclassificação se isso acontecesse.

“Você tem que levar na cara”, ele disse. “Se os comissários decidirem contra nós, é o que é, um erro aconteceu, ou poderia ter acontecido, e um-dois teria sido um ótimo resultado indo para as férias de verão. Não seria melhor.

“O positivo, o muito positivo que podemos tirar desta corrida é que tivemos dois carros que foram a referência nesta corrida, com duas estratégias diferentes. Quem diria isso alguns meses atrás? Isso é muito bom de ver.”

Questionado se algo foi danificado no carro de Russell, o que pode ter contribuído para que ele estivesse abaixo do peso, Wolff acrescentou: Não, acho que é uma parada única… você espera perda de borracha, talvez mais, mas não é desculpa.

“Se os comissários considerarem que foi uma violação dos regulamentos, então é o que é, e temos que aprender com isso, e como equipe, dado que há mais aspectos positivos a serem considerados, para George, mas isso é um golpe enorme para um piloto quando seu sonho de infância é vencer essas corridas, então ouvir que isso foi tirado dele, mas ele vai vencer muitas outras.”