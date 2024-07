Giancarlo Stanton, do Yankees, pode estar pronto para os jogos da próxima semana

NOVA YORK — O rebatedor dos Yankees, Giancarlo Stanton, provavelmente estará pronto para a partida no final da semana que vem, embora o time não tenha determinado se ele fará uma reabilitação de lesão na liga menor.

Stanton sofreu uma distensão no tendão da coxa esquerda enquanto corria as bases em 22 de junho e entrou para a lista de lesionados pela oitava vez em seis anos.

“Só preciso acumular aqui mais alguns dias, bons dias juntos”, disse Stanton no sábado. “Se eu tiver alguns bons dias esta semana, tomarei uma decisão até o final da semana que vem.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Ele perdeu seu 21º jogo da temporada no sábado, depois de ficar fora de 266 dos 708 jogos nas cinco temporadas anteriores (38%).

“É sobre a resistência, construindo-a repetidamente a cada dia”, disse o gerente do Yankees, Aaron Boone. “Acho que ele se sente muito bem, mas colocando esse volume sob seu cinto para onde ele volta, está pronto para rolar. Então, sim, agora é só acumular dias para colocá-lo junto.”

Boone não tinha certeza se uma missão de reabilitação seria necessária.

“O nível de coisas que você consegue replicar agora realmente acelera esse relógio”, ele disse. “E como você não está construindo resistência estando lá por nove innings no campo necessariamente, é um pouco cinza.”

Stanton jogou em 69 dos primeiros 79 jogos dos Yankees – nenhum em campo – e está rebatendo .246 com 18 home runs e 45 RBI. Nova York entrou no sábado com 7-13 em sua ausência.

“Simplesmente ficar fora no geral é uma droga e depois não poder ajudar o time em nada durante qualquer período, muito menos um ruim”, disse Stanton.

O destro Clarke Schmidt arremessou de um monte no sábado pela primeira vez desde que sofreu uma distensão no dorso direito em 26 de maio. Schmidt deve retornar no final de agosto ou início de setembro.

O destro JT Brubaker não lançará por mais três ou quatro semanas após sofrer uma distensão muscular oblíqua em 11 de julho no Triple-A Scranton durante uma tarefa de reabilitação após uma cirurgia de Tommy John em abril de 2023.

Scott Effross também está em Scranton se recuperando de uma cirurgia de Tommy John em outubro de 2022. Ele fez 10 aparições na liga menor, incluindo oito na Triple-A.

“Ainda quero vê-lo chegar ao nível em que estava antes da lesão”, disse Boone. “Não sinto que ele esteja tão longe disso.”