Giannis Antetokounmpo garante vitória da Grécia e garante primeira vaga nas Olimpíadas

Giannis Antetokounmpo agora é um atleta olímpico.

Antetokounmpo está indo para as Olimpíadas pela primeira vez depois de marcar 23 pontos e a Grécia derrotar a Croácia por 80 a 69 no domingo, em uma das quatro finais do torneio classificatório de basquete masculino que está sendo realizado para determinar as vagas finais no grupo de 12 equipes para os Jogos de Paris.

Georgios Papagiannis marcou 19 pela Grécia, que também recebeu 14 de Nick Calathes e garantiu uma vaga olímpica pela primeira vez desde 2008.

Ivica Zubac teve 19 pontos e 13 rebotes pela Croácia, que obteve 15 pontos cada de Mateo Dreznjak e Mario Hezonja e 14 de Dario Saric.

A Grécia será colocada no Grupo A dos Jogos de Paris, enfrentando Austrália, Canadá e Espanha ou Bahamas na fase de abertura.

Já tendo se classificado para o campo de Paris: o quatro vezes medalhista de ouro defensor EUA, França, Alemanha, Japão, Sérvia, Sudão do Sul, Canadá e Austrália. A França se classificou como a nação anfitriã; os outros sete times naquela lista se classificaram com base em seus resultados na Copa do Mundo no verão passado.

Após a Copa do Mundo, 24 times ficaram para competir pelas quatro vagas finais. Elas foram decididas nessas eliminatórias do tipo “o vencedor leva tudo” que começaram na semana passada. O Brasil pegou a primeira dessas vagas no domingo, seguido pela Grécia.

As duas últimas vagas no concurso olímpico de 12 equipes serão decididas no domingo: Bahamas visita a Espanha e Lituânia visita Porto Rico, com os vencedores dessas competições também indo para Paris.

Brasil 94, Letônia 69

Em Riga, na Letônia, o Brasil usou uma sequência de 19 a 0 nos últimos 3:21 do primeiro quarto para dar o tom do que se tornou uma vitória surpreendentemente fácil por 94 a 69 sobre a Letônia.

Bruno Caboclo liderou o Brasil com 21 pontos e Leo Meindl acrescentou 20. Caboclo fez uma cesta de três pontos de 65 pés para encerrar o primeiro quarto — um em que o Brasil acertou 8 de 8 de três pontos para abrir uma vantagem de 34 a 11 e surpreender a torcida da casa.

Rihards Lomazs marcou 15 para a Letônia, que recebeu 14 cada de Rolands Smits e Arturs Zagars.

O Brasil ficará no Grupo B das Olimpíadas, com jogos contra França (27 de julho), Alemanha (30 de julho) e Japão (2 de agosto) na fase de abertura.

A Associated Press contribuiu para esta história.