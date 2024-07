Giannis Antetokounmpo, Grécia continua sem vencer nas Olimpíadas de Paris

As esperanças da Grécia de avançar para as oitavas de final das Olimpíadas de Paris sofreram um golpe devastador na terça-feira, com uma derrota por 84 a 77 para a Espanha.

Giannis Antetokounmpo teve 27 pontos e 11 rebotes pela Grécia, que caiu para 0-2 no Grupo A.

Depois de perderem seus jogos de abertura no sábado, Grécia e Espanha basicamente entraram em campo jogando pela sobrevivência no torneio, com o perdedor enfrentando um cenário de vitória obrigatória na sexta-feira — e provavelmente muita ajuda — para ter alguma chance de avançar.

Esse time agora é a Grécia, que enfrentará a Austrália em sua última chance de ganhar uma vitória antes que o campo seja reduzido a oito times. Antetokounmpo, o duas vezes MVP da NBA e oito vezes All-Star do Milwaukee Bucks, tem 61 pontos em 67,6% de aproveitamento nas duas derrotas da Grécia.

O atacante do Memphis Grizzlies, Santi Aldama, fez 19 pontos e pegou 12 rebotes, enquanto Sergio Llull marcou 13 pontos para a Espanha, que melhorou para 1-1 faltando apenas uma partida da fase de grupos para o fim do jogo contra o Canadá.

Depois de reduzir uma desvantagem de 14 pontos no intervalo para um ponto no início do quarto período, a Grécia empatou o placar em 71 com uma enterrada enfática de Antetokounmpo com a mão esquerda sobre Aldama.

Mas a Espanha se estabilizou nos minutos seguintes, marcando os oito pontos seguintes.

A Grécia reduziu para 80-77 faltando 59 segundos, mas Antetokounmpo acertou uma cesta de três pontos do alto do gol e acertou o aro.

Antetokounmpo deu o tom para sua equipe desde o início, chegando ao aro em diversas ocasiões, incluindo uma enterrada de rebatida sobre Usman Garuba.

Aldama fez o mesmo pela Espanha, liderando todos os marcadores com 10 pontos no primeiro quarto. Ele também recebeu apoio de seus companheiros de equipe durante uma corrida de 13-3 para terminar o segundo quarto que colocou a Espanha na frente por 49-35 no intervalo.

A Espanha tem um grande problema de saúde depois que Rudy Fernandez saiu no final do quarto período após uma colisão sob a cesta e foi ajudado pelos treinadores a ir para o vestiário.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.