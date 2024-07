Gilbert Arenas criticado por discurso xenófobo após a vitória da equipe dos EUA sobre o Sudão do Sul

A ex-estrela da NBA lançou o discurso ofensivo no sábado… logo depois Lebron James e companhia. guinchado pelo Sudão do Sul em preparação para as Olimpíadas, 101-100.

A equipe de James deveria vencer em grande na O2 Arena, em Londres – afinal, eles eram favoritos com 43 pontos – mas, em vez disso, precisavam de uma bandeja no último segundo do superastro do Lakers para passar.