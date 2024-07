Gilbert Arenas pede desculpas a Luol Deng pelos comentários xenófobos no Sudão do Sul

na Arena Gilbert está emitindo um mea culpa direto Luol Deng por seus comentários xenófobos sobre a seleção masculina de basquete do Sudão do Sul… isso depois que o ex-astro africano da NBA divulgou uma declaração poderosa abordando toda a provação.

Como informamos anteriormente, Arenas enfrentou muitas reações adversas por fazer um discurso ofensivo no sábado… logo depois Lebron James e a equipe dos EUA foi derrotada pelo Sudão do Sul antes das Olimpíadas. Lenda do Celtics Paulo Pierce também se viu em apuros por fazer comentários semelhantes durante uma aparição em “Undisputed”.

O ex-atacante do Bulls e Lakers – que atua como presidente da Federação de Basquete do Sudão do Sul – quebrou o silêncio sobre as palavras controversas de Arenas e Pierce dirigidas ao time de seu país natal… dizendo que não estava chateado ou irritado com suas palavras, mas mais “decepcionado” veio de dois ex-colegas que ele sempre respeitou.

“Momentos como este não são para ficarmos chateados e atacarmos”, disse Deng no Instagram. “Muitos africanos e negros que abraçam a sua herança africana estão a trabalhar arduamente para aproximar todos os negros, educando e partilhando histórias e momentos históricos, ensinando que temos muito mais em comum do que diferenças.”

Deng agradeceu a Pierce por se desculpar por seus comentários… mas disse que a reação de Arenas foi mais “desrespeitosa e cruel”.

“Pessoalmente, não me importo muito”, disse Deng. “Eu nunca trocaria de lugar com ninguém; ser africano é especial. No entanto, para jovens africanos e afro-americanos que admiram e ouvem Gilbert, esses comentários podem fazer você pensar menos em si mesmo e fazer com que o resto do mundo pense menos nos africanos .”

Arenas ficou sabendo da reação de Deng… e compartilhou publicamente seu pesar pelo dano que causou.

“Eu o respeitei como jogador e o respeitarei como treinador (desculpe pelos meus comentários desrespeitosos)”, disse Arenas.

O Agente Zero até desejou sorte a Deng nas próximas Olimpíadas… mas brincou “não o suficiente para ganhar o ouro ‘Prata’ é todo seu.”