Gilgeous-Alexander, Canadá supera Grécia, 86-79, no Dia 1

VILLENEUVE-D’ASCQ, França — O Canadá foi testado e resistiu para conseguir sua primeira vitória olímpica em 24 anos.

RJ Barrett marcou 23 pontos, Shai Gilgeous-Alexander acrescentou 21 e o Canadá sobreviveu a um grande esforço de Giannis Antetokounmpo para derrotar a Grécia por 86 a 79 na abertura das Olimpíadas de Paris para ambas as equipes no Grupo A na noite de sábado.

Antetokounmpo liderou todos os marcadores com 34 pontos. Dillon Brooks marcou 14 para o Canadá.

O Canadá liderou por até 16 e nunca ficou atrás, embora a Grécia tenha tornado as coisas muito interessantes nos momentos finais. Vasilis Toilopoulos marcou com 1:15 restantes para colocar a Grécia a quatro e uma virada do Canadá na posse seguinte levou a uma enterrada de Antetokounmpo para cortar a liderança para 80-78.

Mas Gilgeous-Alexander conseguiu um chute alto por cima do braço estendido de Antetokounmpo e chutou no vidro para marcar um ponto faltando 42,8 segundos, restaurando a vantagem de quatro pontos, e o Canadá escaparia.

Foram cometidas 52 faltas no jogo, resultando em 64 lances livres — 32 para cada time.

Foi a primeira vitória do Canadá no basquete masculino olímpico desde 2000 em Sydney. Os canadenses não participavam de um torneio olímpico desde então, mas ganharam esta vaga após uma corrida para a medalha de bronze na Copa do Mundo no verão passado nas Filipinas.