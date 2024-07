Gina Carano revela possíveis testemunhas no processo da Disney, incluindo Pedro Pascal

Gina Carano pode não ver o interior de um tribunal por seu processo contra a Disney até o final de 2025, mas ela já está se preparando para um futuro confronto contra a casa do rato.

A ex-lutadora do Elite XC e do Strikeforce entrou com um longo processo contra a Disney depois de ser demitida de seu papel como Cara Dune no Guerra das Estrelas série spinoff O Mandaloriano. Sua saída do programa ocorreu depois que Carano fez várias postagens polêmicas nas redes sociais, incluindo uma que aparentemente comparava a vida conservadora nos Estados Unidos às atrocidades sofridas pelo povo judeu durante o holocausto na Alemanha nazista.

Com o apoio do dono do Twitter, Elon Musk, o ex-lutador de 42 anos entrou com uma ação judicial contra a Disney. Na semana passada, a juíza Sherilyn Peace Garnett negou uma moção de demissão da Disney, o que preparou o cenário para um eventual julgamento.

Novos documentos apresentados pelos advogados de Carano e pela Disney revelam possíveis listas de testemunhas, bem como uma possível data de início para o julgamento — se o processo chegar até lá.

Os advogados propuseram uma data de início em 29 de setembro de 2025, com o julgamento previsto para durar uma semana.

Entre as testemunhas de Carano que poderiam ser chamadas para depor no julgamento estavam o astro da série Pedro Pascal, o criador e showrunner da série Jon Favreau, a presidente da Lucasfilm Kathleen Kennedy e o ex-CEO da Disney Bob Chapek.

Em sua ação judicial original, Carano argumentou que enfrentaria retaliações por seu comportamento nas redes sociais, mas as mesmas ações não foram tomadas contra Pascal e outros membros masculinos do elenco.

Quanto a Favreau, ele defendeu a inclusão de Carano em O Mandaloriano onde ela apareceu em vários episódios ao longo das duas primeiras temporadas. Havia planos provisórios para Carano potencialmente cruzar e estrelar um dos papéis em uma série spinoff chamada Os Rangers da Nova República, mas o show acabou sendo cancelado.

Carano também listou a United Talent Agency como uma possível testemunha depois que ela foi liberada por sua agência de talentos após as polêmicas postagens nas redes sociais.

Embora todos os vários argumentos possam enfrentar escrutínio no tribunal, Carano e Disney definitivamente discordam sobre a definição de seu emprego na época em que ela foi supostamente demitida de seu cargo. Na declaração original divulgada em resposta às polêmicas postagens de Carano nas redes sociais, os representantes da Disney disseram que ela “não estava atualmente empregada pela Lucasfilm e não há planos para que ela esteja no futuro”.

Obviamente, Carano e seus advogados acreditam o contrário.

Carano está buscando indenização pela perda de seu emprego, perda de emprego futuro, sofrimento emocional, danos punitivos, reparação equitativa e honorários advocatícios. Carano também buscou recuperar seu emprego na Disney para que pudesse retomar seu papel em O Mandaloriano.

Várias datas são propostas para divulgações, descobertas e outras moções a serem protocoladas com os advogados, visando setembro de 2025 para a data do julgamento. Resta saber se a Disney vai ao tribunal, ou potencialmente chega a um acordo com Carano, antes que isso aconteça.