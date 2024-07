Ginasta japonesa Shoko Miyata fora das Olimpíadas após escândalo de fumar e beber

Estrela da ginástica japonesa Shoko Miyata não competirá nas Olimpíadas de 2024 em Paris no final deste mês… depois que uma investigação determinou que ela violou as regras da equipe ao fumar e beber álcool.

Miyata, de 19 anos, é o atual detentor do título nacional do Japão… e ganhou o bronze na competição da trave no Campeonato Mundial de 2022. Ela foi escalada para representar o time como capitã nos Jogos de Paris.