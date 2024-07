Ginasta norte-americano Brody Malone fora do individual geral nas Olimpíadas de Paris

Brody Malone, que se recuperou de uma lesão na perna para vencer seu terceiro campeonato dos EUA em junho, caiu duas vezes na barra fixa e uma vez no cavalo com alças, acabando com suas chances de retornar às finais do individual geral, enquanto os Estados Unidos caíram para o quinto lugar na qualificação de ginástica masculina por duas subdivisões no sábado.

A China subiu ao topo na segunda subdivisão, formando uma equipe total de 263.028 enquanto competia ao lado do rival Japão, o atual campeão mundial que lidou com alguns erros incomuns do atual campeão mundial e olímpico Daiki Hashimoto e terminou em 260.594.

A Grã-Bretanha registrou um total de equipe de 256.561 para a melhor pontuação na primeira das três subdivisões e está em terceiro lugar no geral. A Ucrânia superou um conjunto de pesadelo na barra alta para passar pelos EUA e ficar em quarto lugar com 253.893, com os americanos em quinto com 253.229.

Os EUA, que terminaram em terceiro no campeonato mundial de 2023, chegaram a Paris acreditando que tinham uma chance legítima de ganhar uma medalha na competição por equipes pela primeira vez desde que ganharam o bronze em Pequim há 16 anos.

Brody Malone, tricampeão dos EUA, caiu duas vezes na barra fixa e uma vez no cavalo com alças durante a qualificação da ginástica masculina e não avançará para as finais do individual geral. Foto AP/Morry Gash

O segundo erro de Malone na barra fixa — um evento de alto risco e alta recompensa no qual ele ganhou o ouro no campeonato mundial de 2022 — forçou os americanos a usar os 12,600 de Asher Hong, uma das razões pelas quais os EUA terminaram 3,322 atrás da Grã-Bretanha na primeira subdivisão.

“Definitivamente não foi perfeito”, disse o diretor de alto desempenho dos EUA, Brett McClure. “E foram alguns erros a mais. Sinto que, indo para as finais de equipe, precisamos limpar algumas coisas.”

Frederick Richard e Paul Juda representarão os americanos na final geral.

A equipe chinesa de cinco homens, sem o veterano Sun Wei após ele se machucar durante o treinamento de quinta-feira, usou uma série de rotinas espetaculares nas argolas e barras paralelas para se firmar como favorita rumo à final de segunda-feira.

Enquanto Hashimoto do Japão terá a chance de defender seu título no geral, ele não o fará na barra fixa — seu evento de assinatura — após tropeçar durante seu desmonte. Ele parecia estar lidando com desconforto no ombro direito durante boa parte da tarde e foi atendido por um treinador do Team Japan logo após terminar nas argolas paradas.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Hashimoto está atualmente em terceiro no geral em duas subdivisões com 85.064, atrás do companheiro de equipe Shinnousuke Oka (86.865) e do chinês Zhang Boheng (88.597).

Os placares serão zerados na final por equipes, mas a única dúvida real é quem se juntará a eles no pódio, já que a atual campeã, Rússia, está inelegível devido à guerra na Ucrânia.

Os britânicos fizeram uma clínica praticamente sem erros em seis rotações. Jake Jarman (84.897) e Joe Fraser (84.666) registraram as maiores pontuações gerais, e o seis vezes medalhista olímpico Max Whitlock, 31, deu um choque com uma rotina de cavalo com alças elétrico — seu evento de assinatura — que o deixou parecendo aliviado.

“Muitas pessoas me fizeram essa pergunta em termos de ‘Como é estar acima dos EUA?'”, disse Whitlock, que está competindo em seu quarto e último Jogos. “Para ser honesto, você leva isso com uma pitada de sal. Acho que é realmente importante pensar apenas sobre o nosso trabalho.”

Os 15,133 de Whitlock ficaram atrás apenas do americano Stephen Nedoroscik, um especialista de 25 anos cujos 15,200 provavelmente lhe garantiram uma vaga nas finais do evento e deram um impulso inicial aos seus companheiros de equipe.

“Foi muito bom hoje. Lidei muito bem com os nervos”, disse Nedoroscik. “Trabalhei a vida inteira para chegar a esses 45 segundos.

“Claro que é o maior palco do mundo. Acontece apenas uma vez a cada quatro anos, mas ao mesmo tempo estou colocando giz nas mãos e fazendo o cavalo para o time, não é nada diferente.”

Richard marcou 13.833 no solo para os americanos, um pouco abaixo do que ele sabe que precisará para ganhar uma medalha na final geral na próxima semana.

Enquanto Richard, que conquistou o bronze no geral no campeonato mundial de 2023, era esperado para avançar, o desempenho de Juda é uma surpresa.

Juda, 23, que descaradamente caiu em lágrimas após ser nomeado para o esquadrão olímpico de cinco homens, levantou os braços no ar após seu desmonte no exercício de solo. Seu total geral de 82.865 foi o quarto entre os primeiros classificados, atrás apenas de Richard (83.498), Jarman e Fraser.

“Acho que hoje seria uma dessas coisas em que eu poderia dizer que fiz o all-around nas Olimpíadas, mas então, esperançosamente, estar na final do all-around, acho que isso é o mais legal”, disse Juda. “E você sabe, a coisa mais legal ainda está por vir.”

Nedoroscik também participará da final por equipes, quando três homens por país competem em cada aparelho e todas as três pontuações contam.

A terceira subdivisão conclui mais tarde no sábado. Os oito primeiros colocados da equipe avançam para as finais da equipe na segunda-feira.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.