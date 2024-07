Gisele Bündchen comemora 44 anos com a irmã… mas sem Valente

Gisele Bündchen comemorou seu 44º aniversário no último final de semana com sua irmã gêmea Patrice. A supermodelo brasileira postou algumas imagens em sua conta do Instagram onde ela foi vista ao lado de sua irmã em uma reunião de família, cada uma com um bolo de aniversário para celebrar seu dia marcado.

“Grata por celebrar mais um ano ao redor do sol com minha super irmã. Obrigada a todos pelo amor e pelos desejos de aniversário” escreveu Bündchen.

O abraço chamativo de Gisele Bündchen com Joaquim Valente

Já se passaram quase dois anos desde que Bundchen e Tom Brady terminaram seu casamento de 13 anos em outubro de 2022, compartilhando dois filhos, Benjamin (14) e Vivian (11).

No carrossel de fotos postadas em sua conta no dia do seu aniversário, também havia imagens da modelo com a filha Vivian. O post logo foi inundado de comentários, principalmente de Giseleoutros amigos famosos de ‘s. “Feliz aniversário, querida”, escreveu a modelo Karen Elsonenquanto Harry Josh acrescentou: “Feliz aniversário, meninas.”

Ela e seu parceiro são muito aclamados

Essas celebrações acontecem dias depois Bündchen foi vista com o namorado Joaquim Valente durante um passeio de bicicleta com o cachorro deles, um pastor alemão.

O casal sempre manteve um perfil discreto diante da mídia, mesmo no início do relacionamento nunca mostraram nada, até fevereiro deste ano, quando foi divulgado com exclusividade no Page Six que eles estavam oficialmente juntos desde junho de 2023.

Os dois se conheceram no final de 2021 quando Bündchen começou a treinar com Valente enquanto ela ainda era casada com Brady. Um mês após a confirmação do divórcio, rumores sobre os dois começaram a surgir. “As pessoas vão me ligar a tudo. Valente é uma pessoa que admiro e confio”, Gisele disse de Valente no momento.