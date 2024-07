Gisele Bündchen e Joaquim Valente fazem passeio panorâmico de bicicleta com o cachorro Alfie

Gisele Bündchen e o namorado Joaquim Valente foram vistos curtindo um passeio descontraído de bicicleta em Sul da Flórida sobre Sábadodemonstrando seu forte relacionamento contínuo.

O abraço chamativo de Gisele Bündchen com Joaquim Valente

Bundchen e Valente continuam fortes apesar dos rumores de separação

A supermodelo de 43 anos parecia à vontade enquanto pedalava Lado da surfe bairro, acompanhada do namorado e do cachorro deles, Alfie.

Bündchenrecém-chegado de férias em Costa Ricaparecia em forma e relaxada com uma regata preta curta e shorts combinando.

Ela completou seu visual descontraído com chinelos, boné de beisebol e óculos de sol, mantendo um perfil discreto em sua bicicleta Specialized vermelha.

Valenteum instrutor de artes marciais de 35 anos, combinou o clima casual com uma camiseta azul marinho, shorts e chinelos.

Ele optou por uma mountain bike preta de fibra de carbono e usou um boné com as iniciais VB, representando Irmãos Valentepara proteger os olhos do sol.

O relacionamento do casal começou a florescer em novembro de 2022, logo após Bundchen finalizar seu divórcio da lenda da NFL Tom Brady.

Bündchen defendeu seu relacionamento com Valente

Eles se conheceram inicialmente em dezembro de 2021, quando Bündchen trouxe seu filho Benjamin14, para o Academia Irmãos Valente para aulas de jiu-jitsu.

A conexão romântica deles, no entanto, se tornou de conhecimento público em junho de 2023.

Em uma entrevista franca com Feira das Vaidades em março de 2023, Bündchen abordou rumores sobre sua vida pessoal, enfatizando sua admiração e confiança por Valente.

Ela rejeitou especulações que a ligavam a outros indivíduos, esclarecendo seu status de relacionamento com transparência.

Bündchen e Brady compartilham dois filhos, Benjamin e Vivian11.

A supermodelo foi vista praticando diversas atividades físicas desde que voltou para Flóridaincluindo ela Miami rotina de ginástica e brincar ao ar livre com um de seus cachorros.

Ela também foi vista recentemente aproveitando as praias de Costa Rica com Valente e seus filhos, demonstrando uma mistura harmoniosa de sua vida pessoal e familiar.

No início deste ano, Bündchen abriu-se sobre sua jornada pós-divórcio em um New York Times entrevista, negando veementemente qualquer infidelidade.

Ela destacou os desafios enfrentados pelas mulheres que abandonam relacionamentos doentios, enfatizando a importância da honestidade e da transparência em seu relacionamento atual com Valente.