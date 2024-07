Glen Powell encontrou peito de filhote de resgate no IG, impulsiona o perfil da Rescue Org

Samantha Peraino Chefe de Operações para Fundação Labelle disse ao TMZ que todo o processo começou quando alguém da equipe do ator entrou em seus DMs do IG depois de postar uma galeria em junho de 2023, revelando o cachorrinho de 10 semanas e meia para adoção.

Ela diz que o representante de Glen os notificou sobre seu interesse e perguntou sobre os próximos passos. Glen então preencheu um formulário e conheceu o cachorrinho pessoalmente, e foi amor ao primeiro latido. Ele então pagou a taxa de adoção de US$ 700 (que inclui chipagem e esterilização/castração) para tornar isso oficial… e eles ficaram juntos logo depois.

Brisket foi um dos 6 cachorrinhos, junto com a mãe, que veio para Labelle vindo de outro resgate que salva cães vadios. Sam nos confirma que todos os cães da ninhada de Brisket foram para um bom lar, incluindo a mãe de Brisket.

Sam diz que Glen tem sido incrivelmente gentil ao falar sobre a fundação… e, como resultado, eles viram um aumento no tráfego para o site deles . Este impulso é crucial, pois eles têm 135 cães e 8 gatos que precisam de lares amorosos.

A propósito, falando do cachorro de Glen – na verdade, nós o levamos para Nova York esta semana e conversamos com ele sobre Brisket … e, infelizmente, ele disse que não vai mais passear com seu animal de estimação.