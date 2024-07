Glen Powell está voltando à escola para deixar os pais orgulhosos e terminar o que começou

TMZ. com

Glen Powell está arrasando em Hollywood – mas ele tem outras prioridades hoje em dia que não têm nada a ver com filmes… como trocar um pouco dos holofotes para chegar aos livros.

Conseguimos o ator de primeira linha do lado de fora do ABC Studio de Nova York na quinta-feira – e perguntamos a ele sobre seus planos recentemente revelados de se matricular na Universidade do Texas em Austin … onde ele buscará um diploma em Rádio, Televisão e Filme.