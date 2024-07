Gleyber Torres, New York Yankees se recuperam do Boston Red Sox

BOSTON — A rebatida dupla de duas corridas de Gleyber Torres encerrou uma 10ª entrada com três corridas, Aaron Judge acertou seu 37º home run e chegou à base seis vezes, seu recorde na carreira, e o New York Yankees derrotou o Boston Red Sox por 11 a 8 na noite de sábado.

Em um jogo que teve cinco empates, igualando o maior número nas principais ligas nesta temporada, Nova York liderou por 3 a 0 e 4 a 3, e Boston foi à frente por 5 a 4, 6 a 5 e 8 a 6.

Judge fez home run pela segunda noite consecutiva, aumentando seu total de rebatidas, liderando a liga principal, teve quatro RBIs e empatou o melhor desempenho da carreira com seu 10º jogo de quatro rebatidas.

Judge se juntou a Babe Ruth em 28 de setembro de 1923 e a Lou Gehrig em 5 de setembro de 1927, como os únicos Yankees a chegar à base pelo menos seis vezes com pelo menos três RBIs contra o Red Sox.

“É legal”, disse Judge. “Você adora ir e voltar, você sobe e desce essa escalação, todos os caras do bullpen, todos tiveram um impacto neste jogo. Essas são as divertidas, ter uma boa vitória do time como essa, onde os caras se destacaram em grandes rebatidas, fizeram jogadas na defesa, grandes performances de arremesso.”

Juan Soto acertou seu 27º home run, combinando com Judge no primeiro inning para home runs consecutivos pela terceira vez nesta temporada. Trent Grisham empatou o placar em 8-8 com dois eliminados no nono com uma dupla que bateu no Green Monster em um arremesso de 2-2 de Kenley Jansen.

Austin Wells acertou uma rebatida de sacrifício contra Chase Anderson (0-2) no 10º e Torres, que estava 0-5, fez uma rebatida dupla na base do Green Monster.

“Tive uma grande oportunidade de fazer algo esta noite e tentei [simplify] a situação”, disse Torres.

Clay Holmes (2-4) contornou uma caminhada no 10º, aposentando Masataka Yoshida em um grounder de fim de jogo com dois em jogo para encerrar um jogo de 3 horas e 38 minutos. Holmes lançou dois innings, uma noite depois de ter estragado sua sétima defesa quando permitiu o double de empate de Wilyer Abreu e o single de duas corridas de Yoshida no oitavo inning de uma derrota por 9-7.

Nova York teve 16 rebatidas, nove para bases extras, e Boston teve 13 rebatidas.

Oswaldo Cabrera acertou um home run solo para os Yankees, que perderam cinco de seis. Os Yankees estão 11-23 após abrir a temporada com 50-22.

Tyler O’Neill acertou dois home runs solo e impulsionou quatro corridas, e Abreu acertou um home run solo para o Red Sox, que perdeu seis de oito jogos desde o intervalo do All-Star.

Quinze arremessadores apareceram no jogo, incluindo oito do Red Sox. Jansen desperdiçou uma defesa pela terceira vez em 23 chances.

Depois que o novato Ben Rice empatou o placar em 6 a 6 com uma rebatida de sacrifício para os Yankees no sétimo, O’Neill acertou um slider de Michael Tonkin nas arquibancadas do Green Monster na metade inferior e David Hamilton acrescentou uma dupla RBI.

Judge acertou uma dupla RBI no oitavo, mas Soto passou por um sinal de parada do técnico da terceira base Luis Rojas e foi eliminado facilmente na base no revezamento do shortstop Ceddanne Rafaela sobre o arremesso do defensor central Jarren Duran.

Boston marcou cinco corridas pelo sétimo jogo consecutivo, o primeiro time a conseguir o feito desde Boston e San Francisco em 2021.

O titular do New York Marcus Stroman cedeu cinco corridas — três merecidas — e nove rebatidas em 3⅓ innings. Sua ERA aumentou de 2,82 para 3,64 em suas últimas sete partidas.

Kutter Crawford foi marcado por 3 home runs, 5 corridas e 8 rebatidas em 4⅔ innings.

Antes do jogo, os Yankees adquiriram o infielder/outfielder Jazz Chisholm Jr. de Miami por três ligas menores, e Boston obteve o catcher Danny Jansen de Toronto, também por três ligas menores.

“Ele tem batido a bola forte contra nós por um tempo”, disse o gerente do Red Sox, Alex Cora, sobre Jansen. “É um taco interessante que nos dá equilíbrio.”

Boston caiu para 34-11 com seus uniformes amarelos do City Connect, incluindo 7-4 neste ano.