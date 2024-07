GM – 49ers ‘pretende totalmente’ que Brandon Aiyuk permaneça na equipe

SANTA CLARA, Califórnia — Quando o San Francisco 49ers se apresentou para o campo de treinamento na terça-feira, o gerente geral John Lynch reiterou novamente que o wide receiver Brandon Aiyuk continua nos planos da equipe, apesar de seu recente pedido de troca.

“Temos a intenção total de que Brandon seja um Niner daqui para frente”, disse Lynch. “Estamos sempre abertos a ouvir coisas, mas, como eu disse, esperamos que Brandon seja parte integrante do nosso time como ele tem sido e estamos animados com isso.”

Após uma offseason de negociações contratuais que ainda não renderam uma extensão de contrato lucrativa, Aiyuk solicitou formalmente uma troca na semana passada, fontes confirmaram à ESPN. Mas os Niners têm sido firmes em sua posição de que querem manter Aiyuk em 2024 e além.

Fontes disseram a Adam Schefter, da ESPN, que outros times entraram em contato com os Niners apenas para serem informados de que não têm interesse em negociá-lo. Lynch e o técnico Kyle Shanahan martelaram esse ponto novamente na terça-feira, enquanto respondiam a cerca de 10 minutos de perguntas sobre o recebedor estrela.

No topo dessa lista está o status de Aiyuk enquanto o time abre o acampamento. Na época em que Lynch e Shanahan falaram com a mídia, os jogadores ainda tinham cerca de uma hora antes de serem esperados para se apresentar. Aiyuk se apresentou no campo de treinamento mais tarde na terça-feira, disse uma fonte à ESPN.

Lynch acrescentou que os Niners esperavam que todos os seus jogadores se apresentassem para o acampamento. Aiyuk, que está entrando no quinto e último ano de seu contrato de novato, estaria sujeito a multas se não se apresentasse para o acampamento de treinamento, embora elas pudessem ser perdoadas pelo time.

Se Aiyuk se apresentar para o acampamento, ele poderia teoricamente ser um “hold-in”, o que significa que ele poderia comparecer às reuniões, mas evitar participar dos treinos até que sua situação contratual fosse resolvida. O companheiro wideout Deebo Samuel Sr. optou por esse caminho nos primeiros dias do acampamento em 2022 antes de concordar com uma extensão em 31 de julho.

Questionado se Aiyuk treinaria no acampamento, Lynch disse: “Esperamos que todos os nossos jogadores treinem”.

Impasses de contrato estendido não são incomuns na terra dos 49ers. Além de Samuel em 2022, o defensive end Nick Bosa resistiu durante todo o training camp do ano passado e não concordou com um acordo até 6 de setembro, poucos dias antes da abertura da temporada regular.

Tanto Samuel quanto Bosa lamentaram a distração que as situações contratuais criaram e apontaram isso como motivo para terem temporadas abaixo de seus padrões quando foram resolvidas.

No caso de Aiyuk, isso pode ser prejudicial para um time dos Niners que vem de uma derrota apertada na prorrogação no Super Bowl LVIII e busca desesperadamente avançar para seu sexto Troféu Lombardi.

“Uma temporada da NFL é realmente difícil”, disse Shanahan. “Então, sempre que você não se prepara da maneira certa no training camp, é um desafio para todos aqueles jogadores e muitos jogadores já passaram por isso. Alguns têm desafios maiores do que outros. Cada um é diferente… Isso nunca ajuda, mas é algo que não é uma coisa nova.”

Tudo isso é o motivo pelo qual os Niners gostariam de assinar uma extensão com Aiyuk o mais cedo possível. Na terça-feira, Lynch repetidamente apontou para o histórico do time em conseguir que suas estrelas recontratassem. Eles fizeram um acordo de muito dinheiro com um jogador de ponta em cada uma das últimas quatro temporadas — o tight end George Kittle em 2020, o linebacker Fred Warner em 2021, Samuel em 2022 e Bosa em 2023 — e cada um desses acordos foi fechado nas últimas partes do verão.

Um acordo para Aiyuk, no entanto, provou ser um pouco mais difícil, Lynch reconheceu na terça-feira. Somente nesta offseason, Aiyuk viu outros grandes recebedores como AJ Brown e DeVonta Smith do Philadelphia Eagles, Amon-Ra St. Brown do Detriot Lions e Jaylen Waddle do Miami Dolphins assinarem acordos de alto nível de mercado com média entre US$ 25 milhões e US$ 32 milhões por temporada. O wideout Justin Jefferson do Minnesota Vikings deu um passo além, se tornando o não quarterback mais bem pago da liga, com uma média de US$ 35 milhões por temporada.

No papel, esses acordos parecem ter ajudado a fixar o preço de Aiyuk, que deve ganhar US$ 14,124 milhões em 2024. Mas ainda não houve muito progresso em direção a um acordo.

“Não vou entrar em detalhes”, disse Lynch. “Certamente há mercados que acontecem e desenvolvimentos que afetam [it] … Colocamos o nosso melhor pé à frente, mas ambos os lados têm que chegar e concordar. Ainda não conseguimos fazer isso. E então, onde isso vai dar, veremos.”

Em vários pontos desta offseason, Aiyuk tentou persuadir os Niners a pagá-lo. Em termos de timing, essa abordagem funcionou até certo ponto, já que Lynch admitiu na terça-feira que o time começou as negociações com Aiyuk mais cedo do que tradicionalmente fazem com outros jogadores que assinaram no final do verão.

Aiyuk usou as redes sociais para expressar seu descontentamento por meio de emojis e, algumas semanas atrás, postou um vídeo no TikTok dizendo ao ex-companheiro de equipe do Arizona State e atual quarterback do Washington Commanders, Jayden Daniels, que os Niners “não me querem de volta”.

Os 49ers querem Aiyuk de volta, mas ainda não sabem como isso pode parecer se e quando for feito. Até mesmo o sempre otimista Lynch ofereceu incerteza sobre como isso vai acontecer nos próximos dias e semanas.

“Eu sempre quero ser otimista”, disse Lynch. “Esta tem sido difícil. Acho que tem sido difícil encontrar esse ponto em comum [ground]como evidenciado por não termos um acordo em vigor quando ambos tentamos. Vamos continuar a trabalhar para encontrar uma resolução e [we’re] nem otimista, nem pessimista, apenas continuarei atacando e tentando encontrar o ponto final certo para cada um de nós.”

Também na terça-feira, Lynch anunciou que o novato wideout Ricky Pearsall sofreu uma lesão no tendão que o colocou na lista de lesionados não relacionados ao futebol americano e deve mantê-lo fora de pelo menos os quatro primeiros treinos do acampamento.

O safety Talanoa Hufanga (joelho), o linebacker Dre Greenlaw (tendão de Aquiles) e o defensive end Drake Jackson (joelho) também abrirão o acampamento na lista de fisicamente incapazes de atuar. O tight end George Kittle (cirurgia no músculo central), o cornerback Charvarius Ward (cirurgia no músculo central) e o center Jake Brendel (tendinite no joelho) foram liberados para retornar após perderem o programa de offseason, embora eles sejam liberados para voltar aos treinos, de acordo com Shanahan.