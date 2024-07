GM dos Yankees, Brian Cashman, se junta ao time derrapando em Tampa Bay

ST. PETERSBURG, Flórida — O gerente geral Brian Cashman se juntou ao New York Yankees para uma série em Tampa Bay que começou na terça-feira à noite.

Com o proprietário Hal Steinbrenner presente, as coisas não melhoraram, já que os Yankees perderam por 5 a 3 para os Rays, a 17ª derrota do time em 23 jogos. Ainda assim, Nova York continua em uma das vagas de wild-card da Liga Americana.

“Por causa de como temos jogado, decidi me juntar a nós”, disse Cashman antes do jogo de terça-feira. “Tem sido uma luta, obviamente. Felizmente, saímos dos portões muito fortes, então espero que essa almofada nos permita trabalhar nisso, espero, mais cedo do que tarde, porque já durou tempo suficiente.”

Os Yankees completaram uma sequência de jogos em casa no domingo, na qual foram 1-5 e foram varridos por Cincinnati.

“Há preocupação”, disse Cashman. “É meu trabalho estar em uma posição de nunca presumir nada. No final das contas, hoje é um novo dia. Esperamos voltar aos trilhos hoje.”

Problemas de arremesso e ofensivos surgiram durante a derrapagem.

“Foi uma onda de sucesso aqui nos primeiros dois meses, e então você fechou junho e julho em um período realmente difícil por um longo período de tempo”, disse Cashman. “Temos que jogar melhor do que estamos jogando agora.”

Após três jogos com o Tampa Bay, os Yankees jogam contra o Baltimore, líder da American League East, em um set de três jogos antes do início do intervalo do All-Star. Os Orioles têm uma vantagem de três jogos.

“Começa comigo”, disse o gerente dos Yankees, Aaron Boone, após a derrota de terça-feira. “Eu me infiltro nos treinadores, e é sobre nós tentarmos preparar esses caras o melhor que podemos, definindo um tom com a forma como nos apresentamos.

“É nossa responsabilidade como treinadores colocar nossos jogadores na melhor posição possível para entrar em campo e ter sucesso. Temos que continuar tentando e fazer isso da melhor forma possível e confiar que a bola vai começar a quicar um pouco em nossa direção e que podemos fazê-la rolar aqui.”

O recorde de 5-16 dos Yankees desde 15 de junho é o pior nas ligas principais. Nova York teve a melhor marca até 14 de junho, com 50-22.

Cashman planeja permanecer na Flórida após a série dos Rays para trabalhar fora do complexo do time em Tampa para se preparar para o draft de jogadores da próxima semana. Ele também continuará trabalhando em possíveis negociações com o prazo para fechar acordos chegando no final do mês.

“Vamos estar abertos a muitas coisas diferentes”, disse Cashman, “não vou apontar nada específico, mas definitivamente temos áreas para melhorar e faremos o nosso melhor. Só temos que descobrir o nosso caminho por nós mesmos e espero que possamos adicionar algumas peças externas em algum momento.”

Uma peça interna importante que pode ajudar é o rebatedor designado Giancarlo Stanton, que está fora desde 23 de junho com uma distensão no tendão da coxa esquerda. Boone disse que Stanton pode estar pronto para alguma atividade do tipo jogo logo após o intervalo do All-Star.