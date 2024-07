GM Getz do White Sox ‘surpreso’ com a posição de uso do campo de Crochet

CHICAGO — O gerente geral do White Sox, Chris Getz, expressou decepção na segunda-feira com as “táticas” do time do titular Garrett Crochet em deixar claro como o arremessador quer ser usado pelo resto da temporada.

Se for negociado com um concorrente, Crochet quer uma extensão de contrato para poder lançar na pós-temporada, de acordo com fontes da liga. Ele também não tem desejo de lançar fora do bullpen, pois quer permanecer na rotina de titular.

Getz descobriu a posição de Crochet quando surgiram relatos na mídia na semana passada.

“A comunicação foi muito forte entre Garrett e eu e sua agência”, disse Getz. “Fiquei um pouco surpreso e surpreso com a forma como eles fizeram isso, considerando que tive uma conversa com seu agente na noite anterior. Essa não é exatamente a tática que eu teria adotado, sendo um ex-jogador, só porque o diálogo foi tão honesto e real e cuidadoso e consciente de sua carreira. Fiquei um pouco surpreso com isso. Fiquei.”

Crochet já lançou 114⅓ innings, o recorde de sua carreira, após passar por uma cirurgia de Tommy John em 2022. Ele lançou apenas 12⅔ innings na temporada passada, todos como reserva, antes de expressar seu desejo de começar. Em seu primeiro ano nessa função, ele foi fantástico, liderando a Liga Americana em strikeouts enquanto se tornava muito desejável para outros times enquanto o White Sox embarca em uma reconstrução total. Considerando o salto de innings e seu histórico de lesões, ele quer alguma segurança antes de lançar em outubro.

“Entendemos por que uma posição seria tomada como essa”, disse Getz. “Como você expressa isso, foi um pouco doloroso, honestamente, considerando que poderíamos ter lidado com isso de forma um pouco diferente e ainda assim ter alcançado o que todos queriam alcançar.”

Os representantes de Crochet na CAA não comentaram oficialmente sobre a opinião de Getz sobre a situação. Eles ainda não comentaram publicamente sobre os relatórios sobre o uso de seu arremessador ou desejos de contrato. Na sexta-feira, Crochet também não comentou sobre isso.

Getz foi questionado se a situação complicou o mercado comercial de Crochet.

“Isso criou algumas questões”, ele respondeu. “As consequências de curto e longo prazo são desconhecidas.”

Depois de fechar uma troca de três times com o Los Angeles Dodgers e o St. Louis Cardinals na segunda-feira, Getz disse que acha que o time continuará ativo antes do prazo final. Se isso inclui Crochet, ainda não se sabe.

“Garrett é um braço muito talentoso e está apenas começando sua carreira”, disse Getz. “Ele está buscando seu bem-estar a longo prazo. Entendemos e apoiamos isso completamente e continuaremos a fazê-lo, mas a crença de que não tínhamos suas melhores intenções em mente, acho que foi o que me surpreendeu um pouco com a forma como isso foi conduzido.”