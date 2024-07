Gol de Watkins no último suspiro torna realidade o sonho da Inglaterra

DORTMUND, Alemanha — Ollie Watkins viveu o sonho em uma fração de segundo em Dortmund, aquele que todas as crianças da escola repetem dia após dia no parquinho. Um gol da vitória nos acréscimos, que envia seu país para uma grande final, depois de sair do banco como substituto. Supere isso.

E que gol foi esse. De costas para o gol e com o zagueiro holandês Stefan de Vrij marcando-o firmemente na ponta da área de 6 jardas, Watkins recebeu a bola do companheiro substituto Cole Palmer, girou e disparou um chute rasteiro além do goleiro Bart Verbruggen para selar uma vitória de 2 a 1 para a Inglaterra na semifinal da Euro 2024 e uma primeira grande final em solo estrangeiro para os Três Leões.

Mas o gol da vitória aos 91 minutos que selou um encontro final com a Espanha no domingo estava além dos sonhos de Watkins. O atacante do Aston Villa nunca ousou sonhar com isso.

“Eu não sonhei com isso, para ser honesto, não posso mentir”, disse Watkins ao receber seu prêmio de Jogador da Partida no final do jogo. “Marcar pela Inglaterra foi incrível, mas nunca pensei que faria isso em um torneio como esse.

“Mas a quantidade de pessoas que me mandaram mensagem hoje dizendo que eu ia marcar quando entrasse foi ridícula. Eles colocaram isso no universo e aconteceu, então espero que eles possam fazer o mesmo no domingo e me dar os números da loteria!

“Estou sem palavras, realmente. Quando você marca, as emoções vêm através do seu corpo, mas esse é apenas um sentimento diferente. Foi em câmera lenta quando corri para os meninos para comemorar.”

Quando o jogador de 28 anos entrou na entrevista coletiva no Westfalenstadion do Borussia Dortmund, antes mesmo de se sentar, um repórter lhe disse que sua vida nunca mais seria a mesma.

Hipérbole, talvez, mas também há um grão de verdade nessa observação. Alguns corretamente apontarão que Watkins marcou o único gol da vitória em uma semifinal e isso significará muito menos se a Inglaterra não vencer a Espanha na final da Euro 2024, no domingo, em Berlim.

Mas grandes gols em grandes momentos podem mudar o curso da carreira de um jogador e elevá-lo a outro nível. E mesmo que esse não seja o caso, nenhum jogador ou torcedor da Inglaterra — OU o técnico Gareth Southgate — jamais esquecerá a descarga instantânea de adrenalina e alegria que o gol proporcionou.

O primeiro gol de Ollie Watkins pela Inglaterra em um torneio foi o suficiente para levar seu país à segunda final consecutiva da Eurocopa. (Foto de Bernd Thissen/picture alliance via Getty Images)

Ole Gunnar Solskjær se tornou uma lenda do Manchester United ao marcar um gol da vitória nos acréscimos na final da Liga dos Campeões da UEFA em 1999, enquanto David Platt era simplesmente um jogador promissor do Aston Villa quando marcou um gol da vitória de última hora contra a Bélgica na Copa do Mundo da FIFA de 1990. Esse gol impulsionou Platt ao estrelato e lhe rendeu uma mudança de carreira para a Série A semanas depois.

Quem sabe o que esse gol fará por Watkins? Esqueça o longo prazo por enquanto, a grande questão é se ele terá feito o suficiente para Southgate escalá-lo à frente do capitão da Inglaterra, Harry Kane, contra a Espanha no domingo.

Esse é um cenário improvável, mas Watkins oferece o ritmo e a pressão que Kane não conseguiu fornecer e agora ele marcou um grande gol da vitória em um grande jogo. Ele certamente está batendo forte na porta. Watkins já é uma estrela da Premier League no Villa, mas ele passou este torneio na sombra de Kane, que marcou um pênalti de empate aos 18 minutos após um gol de abertura impressionante de Xavi Simons 11 minutos antes, e dos companheiros atacantes Palmer e Ivan Toney.

Quando Southgate o colocou em ação aos 81 minutos, era apenas a segunda vez que Watkins aparecia no torneio e a primeira desde uma partida como substituto contra a Dinamarca, no segundo jogo da Inglaterra.

Aos 28 anos, ele está no auge da carreira — um jogador que se esforçou muito para chegar a esse ponto. Dez anos atrás, ele era um jogador da equipe juvenil do Exeter City, da EFL League One, e foi emprestado ao Weston-Super-Mare, um time da sexta divisão, para ganhar experiência. O pequeno clube foi rápido em tuitar seus parabéns a Watkins após o jogo.

De Weston-Super-Mare ao Westfalenstadion é uma jornada que nenhum jogador da Euro 2024 pode dizer que fez, mas ao fazê-lo, Watkins não é apenas um herói para todos os jovens que sonham em jogar por seu país, mas também para aqueles jogadores que acham que suas carreiras estão indo na direção errada e só precisam de uma pausa para subir na carreira.

“Eu me esforcei muito para chegar a esse ponto e vou aproveitar cada momento”, disse Watkins. “Eu não queria sair do campo no final, eu só queria absorver tudo.”

“Nunca pensei que jogaria na Eurocopa pela Inglaterra [when I was at Weston-Super-Mare]. Você pode sonhar, mas eu sou realista e foi dia a dia, um passo de cada vez. Na época, eu estava apenas sonhando em voltar para o primeiro time do Exeter.”

Mas apesar da história de Watkins ter um elemento de conto de fadas, ser um jogador marginal em um grande torneio pode ser difícil. Longas semanas estando do “outro” lado no treinamento, sorrindo quando seus companheiros de equipe estão sendo selecionados, imaginando se não teria sido melhor ter uma longa pausa em uma cama de bronzeamento em vez de matar o tempo em um quarto de hotel em um campo de treinamento por cinco semanas.

E embora estivesse feliz em aproveitar o momento, ele deixou claro que não está na Alemanha simplesmente para ajudar a aumentar os números.

“Tem sido frustrante porque não gosto de ficar no banco”, disse Watkins. “Acabei de ter a melhor temporada da carreira, mas meus amigos disseram para ser paciente e que terei oportunidades. Mas quando fiquei no banco, disse que posso fazer a diferença e agora arrisquei e marquei.

“Eu disse a Cole [Palmer] no intervalo que íamos entrar e ele ia me preparar e eu consegui, eu manifestei. Acho que nunca bati uma bola tão doce antes.”

Foi um final doce, e Watkins fará bem em ter outro momento como esse em sua carreira. Mas ele pode ter a chance no domingo de fazer ainda melhor.

“Agora estamos na final”, ele disse. “Um último jogo. Eles são um ótimo time de futebol, muita profundidade, e é o jogo mais importante das nossas vidas. Mas, por enquanto, queremos comemorar este.”